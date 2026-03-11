Lá phiếu và kỳ vọng mới

Những ngày này, khi dạo bước trên khắp các nẻo đường của TP HCM, từ những đại lộ thênh thang sầm uất cho đến những con hẻm nhỏ bình yên, chúng ta đều có thể dễ dàng cảm nhận được một luồng sinh khí mới mẻ, rộn ràng. Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các phường, xã, đặc khu của thành phố mang tên Bác.

Đó không chỉ là sự nhộn nhịp của cờ hoa hay âm thanh cổ động, mà sâu xa hơn, đó là nhịp đập của niềm tin, của tinh thần dân chủ và những kỳ vọng thiết thực mà cử tri gửi gắm vào một nhiệm kỳ mới.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tung bay phấp phới xen lẫn cùng âm thanh rộn rã phát ra từ các đội tuyên truyền lưu động, những chiếc xe hoa, xe loa len lỏi vào từng khu dân cư. Tại các địa phương như phường An Phú Đông, Tam Long, Bình Dương hay Phú Lợi... hệ thống loa phát thanh liên tục vang lên những bản nhạc truyền thống hào hùng, xen kẽ là các thông tin hữu ích về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.

Âm thanh ấy, hình ảnh ấy khơi dậy niềm tự hào, sự háo hức trong lòng mỗi người dân. Người ta dừng lại bên đường, nán lại trước bảng niêm yết danh sách cử tri không chỉ vì tò mò, mà vì ý thức trách nhiệm sâu sắc của một người làm chủ đất nước, náo nức chờ đợi giây phút được tự tay bỏ lá phiếu thiêng liêng.

Tuy nhiên, ngày hội bầu cử không chỉ dừng lại ở bề nổi của sự rộn ràng hình thức. Cốt lõi của sự kiện trọng đại này chính là "bài toán" về sự phát triển của thành phố và đất nước trong chặng đường 5 năm tới. Đằng sau sự phấn khởi là những trăn trở, những gửi gắm hết sức thiết thực và chính đáng của hàng triệu cử tri TP HCM. Đó là những vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh: khao khát tháo gỡ ách tắc giao thông mỗi giờ tan tầm, mong muốn được hít thở bầu không khí trong lành, không ô nhiễm, là ước mơ về một đô thị vắng bóng điệp khúc "cứ mưa là ngập".

Lớn lao hơn, cử tri đặt kỳ vọng vào tầm nhìn vĩ mô của các đại biểu trong việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy các quyết sách đột phá để đẩy nhanh tiến độ các dự án "treo" vốn đã làm lãng phí nguồn lực xã hội bấy lâu nay…

Đáp lại những mong mỏi ấy, các hội nghị tiếp xúc cử tri đã trở thành diễn đàn thực sự của nền dân chủ trực tiếp. Tại đây, những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ trình bày chương trình hành động mà còn lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những cam kết mạnh mẽ. Lời hứa của ứng cử viên hôm nay chính là thước đo trách nhiệm cho những hành động của đại biểu ngày mai.

Cử tri TP HCM vốn năng động và thực tế; họ không chỉ lắng nghe mà còn nhìn nhận, đánh giá năng lực, tâm huyết của từng ứng cử viên để quyết định trao gửi niềm tin. Sự tương tác hai chiều chặt chẽ ấy tạo nên một bức tranh sinh động, gắn kết mật thiết giữa chính quyền và nhân dân.

Không khí rộn ràng hiện tại có được là nhờ sự chuẩn bị bài bản, chu đáo của chính quyền các cấp. Từ chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh đến minh bạch thông tin, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở đã tạo nền tảng vững chắc cho một kỳ bầu cử thuận lợi, an toàn và dân chủ.

Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền TP HCM cùng ý thức trách nhiệm cao của cử tri chính là cơ sở vững chắc cho một kỳ bầu cử thành công rực rỡ. Kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 chắc chắn sẽ là "ngày hội toàn dân", nơi từng lá phiếu kết tinh trọn vẹn ý chí và kỳ vọng của nhân dân vào một chặng đường phát triển phồn vinh mới.



