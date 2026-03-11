HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lá phiếu và kỳ vọng mới

TS Phạm Đào Thịnh

Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền TP HCM cùng ý thức trách nhiệm cao của cử tri chính là cơ sở vững chắc cho một kỳ bầu cử thành công rực rỡ

Những ngày này, khi dạo bước trên khắp các nẻo đường của TP HCM, từ những đại lộ thênh thang sầm uất cho đến những con hẻm nhỏ bình yên, chúng ta đều có thể dễ dàng cảm nhận được một luồng sinh khí mới mẻ, rộn ràng. Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các phường, xã, đặc khu của thành phố mang tên Bác.

Đó không chỉ là sự nhộn nhịp của cờ hoa hay âm thanh cổ động, mà sâu xa hơn, đó là nhịp đập của niềm tin, của tinh thần dân chủ và những kỳ vọng thiết thực mà cử tri gửi gắm vào một nhiệm kỳ mới.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tung bay phấp phới xen lẫn cùng âm thanh rộn rã phát ra từ các đội tuyên truyền lưu động, những chiếc xe hoa, xe loa len lỏi vào từng khu dân cư. Tại các địa phương như phường An Phú Đông, Tam Long, Bình Dương hay Phú Lợi... hệ thống loa phát thanh liên tục vang lên những bản nhạc truyền thống hào hùng, xen kẽ là các thông tin hữu ích về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.

Âm thanh ấy, hình ảnh ấy khơi dậy niềm tự hào, sự háo hức trong lòng mỗi người dân. Người ta dừng lại bên đường, nán lại trước bảng niêm yết danh sách cử tri không chỉ vì tò mò, mà vì ý thức trách nhiệm sâu sắc của một người làm chủ đất nước, náo nức chờ đợi giây phút được tự tay bỏ lá phiếu thiêng liêng.

Tuy nhiên, ngày hội bầu cử không chỉ dừng lại ở bề nổi của sự rộn ràng hình thức. Cốt lõi của sự kiện trọng đại này chính là "bài toán" về sự phát triển của thành phố và đất nước trong chặng đường 5 năm tới. Đằng sau sự phấn khởi là những trăn trở, những gửi gắm hết sức thiết thực và chính đáng của hàng triệu cử tri TP HCM. Đó là những vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh: khao khát tháo gỡ ách tắc giao thông mỗi giờ tan tầm, mong muốn được hít thở bầu không khí trong lành, không ô nhiễm, là ước mơ về một đô thị vắng bóng điệp khúc "cứ mưa là ngập".

Lớn lao hơn, cử tri đặt kỳ vọng vào tầm nhìn vĩ mô của các đại biểu trong việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy các quyết sách đột phá để đẩy nhanh tiến độ các dự án "treo" vốn đã làm lãng phí nguồn lực xã hội bấy lâu nay…

Đáp lại những mong mỏi ấy, các hội nghị tiếp xúc cử tri đã trở thành diễn đàn thực sự của nền dân chủ trực tiếp. Tại đây, những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ trình bày chương trình hành động mà còn lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những cam kết mạnh mẽ. Lời hứa của ứng cử viên hôm nay chính là thước đo trách nhiệm cho những hành động của đại biểu ngày mai.

Cử tri TP HCM vốn năng động và thực tế; họ không chỉ lắng nghe mà còn nhìn nhận, đánh giá năng lực, tâm huyết của từng ứng cử viên để quyết định trao gửi niềm tin. Sự tương tác hai chiều chặt chẽ ấy tạo nên một bức tranh sinh động, gắn kết mật thiết giữa chính quyền và nhân dân.

Không khí rộn ràng hiện tại có được là nhờ sự chuẩn bị bài bản, chu đáo của chính quyền các cấp. Từ chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh đến minh bạch thông tin, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở đã tạo nền tảng vững chắc cho một kỳ bầu cử thuận lợi, an toàn và dân chủ.

Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền TP HCM cùng ý thức trách nhiệm cao của cử tri chính là cơ sở vững chắc cho một kỳ bầu cử thành công rực rỡ. Kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 chắc chắn sẽ là "ngày hội toàn dân", nơi từng lá phiếu kết tinh trọn vẹn ý chí và kỳ vọng của nhân dân vào một chặng đường phát triển phồn vinh mới.


Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong 2 ngày 10 và 11-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Công an "tới từng nhà, ra từng tàu thuyền" tuyên truyền công tác bầu cử

(NLĐO)- Công an các địa phương ở Thanh Hóa phối hợp chính quyền cấp xã "đi từng nhà, ra từng tàu thuyền" tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong công tác bầu cử.

Đồng Nai yêu cầu bố trí ca làm việc hợp lý để người lao động tham gia bầu cử

(NLĐO) - Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu, trừ trường hợp đặc biệt

TP HCM bầu cử kỳ vọng lá phiếu TS Phạm Đào Thịnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo