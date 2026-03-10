HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong 2 ngày 10 và 11-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10-3, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp 2026-2031 tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa chiều 10-3. Ảnh: Lê Hợi

Cùng đi có ông Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Công tác đại biểu; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng đại diện nhiều cơ quan Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Pù Luông Trần Duy Tiến cho biết đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi kiểm tra tại xã Pù Luông. Ảnh: Lê Hợi

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, cũng như tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bám sát quy định của pháp luật.

Các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, từng bước được tập huấn nghiệp vụ để bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Kiểm tra và làm việc với Ủy ban bầu cử xã Pù Luông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kịp thời và sự chủ động của xã Pù Luông trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử. Đồng thời, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy địa phương tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Mọi công việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Các đại biểu, cử tri phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Hợi

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xã Pù Luông tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời chủ động xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, địa phương cần bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ở vị trí thuận lợi để cử tri dễ dàng theo dõi, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo lực lượng phục vụ cần chủ động hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; đồng thời có phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu thuận tiện…

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương rà soát lại toàn bộ các kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là công tác hiệp đồng giữa các đơn vị tham gia bảo vệ bầu cử. Việc phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng; các lực lượng phải nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trò chuyện với cử tri, nhân dân xã Pù Luông. Ảnh: Lê Hợi

Cần tăng cường kiểm tra tại các điểm bầu cử, bố trí lực lượng bảo vệ hợp lý tại từng vị trí. Các phương án về y tế, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông cũng phải được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Theo lịch, đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sẽ làm việc tại Thanh Hóa trong 2 ngày (10 và 11-3). Trong sáng ngày 10-3, đoàn sẽ tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống), chiều cùng ngày kiểm tra công tác bầu cử tại xã Pù Luông; ngày 11-3 sẽ kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hạc Thành và làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa.


Thanh Hóa Phó Chủ tịch Quốc hội Đoàn Công tác đảm bảo an ninh trật tự kiểm tra công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương
    Thông báo