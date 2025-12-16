Lá thư xúc động của học sinh vùng cao gửi đến sinh viên tình nguyện

"Cõng chữ lên bản" là dự án cộng đồng do sinh viên năm nhất Trường CĐ FPT Polytechnic TPHCM thực hiện, vừa được tổ chức tại buôn Bana và thôn Cư K'bang, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk. Dự án không chỉ hỗ trợ trẻ em và người dân địa phương thiết thực mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nghề, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia.

"Cõng chữ lên bản" được triển khai trong khuôn khổ môn học Dự án truyền thông, với mục tiêu kết nối kiến thức học thuật và hoạt động thực tiễn.

Em sẽ học tập thật chăm chỉ!

Sau khi nhận được học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và một phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, tập... Vương Thị Thanh Nhàn, học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, bước về chỗ ngồi, lấy một tờ giấy trắng, nắn nót viết từng dòng chữ thật cẩn thận.

"Hôm nay em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được những món quà ý nghĩa và tràn đầy yêu thương từ anh chị. Thay mặt các bạn Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, em xin cảm ơn anh, chị. Em sẽ học tập chăm chỉ" - Nhàn viết.

Bức thư tay chỉ có vài dòng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc của một học sinh vùng sâu, vùng xa, khao khát được học tập và nỗ lực thoát nghèo.

Khoảnh khắc Nhàn tập trung viết lá thư cảm ơn khiến nhiều sinh viên không khỏi xúc động

Lá thư tay được viết rất nắn nót, cẩn thận

Lá thư tay của Thanh Nhàn là món quà giá trị nhất mà nhóm dự án nhận được

Dù dự án đã diễn ra thành công tốt đẹp nhưng Kim Ngân, sinh viên năm nhất ngành truyền thông và tổ chức sự kiện, vẫn còn tiếc nuối. Bởi lẽ, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà nhóm chưa thể hỗ trợ, đặc biệt là các em nhỏ mầm non.

Ngân cho biết dự án có khoảng 35 sinh viên tham gia, chia làm 3 nhóm, đảm nhận việc bán hàng gây quỹ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và vận động nhà hảo tâm. Trong vòng 1 tháng, nhóm đã kêu gọi ủng hộ được hơn 65 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này, dự án đã tập trung hỗ trợ giáo dục và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho trẻ em vùng cao, trong đó trao 40 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Bana và thôn Cư K'bang. Riêng em Lý Thị Dậu và em Lý Văn Cường được hỗ trợ học bổng đặc biệt trị giá 10 triệu đồng cùng công trình sửa chữa nhà trị giá 5 triệu đồng.

Dự án còn gửi tặng hơn 600 tập vở, 400 bút viết, 200 suất cháo và hơn 2.000 hộp sữa, cùng nhiều nhu yếu phẩm đến các em nhỏ.

Vì sao cần "thực chiến" ngay từ năm nhất?

Chia sẻ với phóng viên ngày 16-12, ThS Nguyễn Thị Thùy Vân, Trưởng ngành Truyền thông - Tổ chức sự kiện - Trường CĐ FPT Polytechnic TPHCM, cho biết dù "Cõng chữ lên bản" đã khép lại nhưng dự án đã mở ra nhiều ý tưởng, chất liệu mới cho sinh viên, giúp họ hiểu hơn rõ về công việc của ngành truyền thông và tổ chức sự kiện.

Trẻ em xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk vui mừng khi có quần áo ấm

Nụ cười ngây thơ đầy hạnh phúc của trẻ em buôn làng khi nhận được cháo nóng

Những phần cháo nóng do sinh viên tự tay nấu

Ngoài trao học bổng trị giá 10 triệu đồng, sinh viên "áo cam" còn tặng thêm 5 triệu đồng sửa nhà, mua sắm thêm 2 giường ngủ, 1 bộ bàn ghế và đồ dùng cá nhân cho 3 anh em mồ côi.

"Việc hướng dẫn sinh viên năm nhất "thực chiến"có nhiều khó khăn hơn sinh viên năm cuối. Tuy nhiên, chính sự mới mẻ đó lại là một lợi thế. Các bạn rất nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi và không ngại thử sức. Qua mỗi dự án, tôi cảm nhận các bạn trưởng thành hơn rất nhiều cả về kỹ năng và tinh thần trách nhiệm" - ThS Thùy Vân nhận xét.

Đúc kết từ quá trình đào tạo và những yêu cầu "đặt hàng" của doanh nghiệp, ThS Thùy Vân khẳng định yếu tố then chốt nhất của ngành truyền thông chính là năng lực thực hành gắn với thái độ nghề nghiệp.

"Doanh nghiệp không chỉ nhìn vào bằng cấp mà rất quan tâm đến việc sinh viên từng làm dự án gì, có sản phẩm cụ thể ra sao và có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm hay không. Nếu sinh viên chủ động tích lũy trải nghiệm, không ngại va chạm và liên tục học hỏi, cơ hội tìm được công việc đúng chuyên ngành sau khi ra trường sẽ rất cao" - ThS Thùy Vân nhấn mạnh.