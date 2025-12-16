HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM "bội thu" giải thưởng ở Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm

Huế Xuân

(NLĐO)- 2/3 thiết bị đoạt giải nhất tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP HCM lần 1 năm 2025 đều thuộc về Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM.

Ngày 16-12, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức bế mạc và trao giải Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp thành phố và Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TPHCM lần thứ 1-năm 2025.

Tại buổi lễ, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT, cho biết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TPHCM sau hợp nhất đã phát huy tính năng động, tiềm năng phát triển to lớn, thể hiện rõ qua số lượng thí sinh tham gia ở mỗi cuộc thi đều tăng.

Trường CĐ Lý Tự Trọng "bội thu" ở Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm - Ảnh 1.

Em Huỳnh Việt Hưng, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, đoạt giải nhất Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp thành phố năm 2025 (nhóm nghề điện tử)

Trường CĐ Lý Tự Trọng "bội thu" ở Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm - Ảnh 2.

Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp thành phố năm 2025 có số lượng thí sinh tham gia kỷ lục với 245 thí sinh đến từ 31 cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở GDNN và doanh nghiệp.

"Thông qua 2 cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ tính học thuật, khả năng sáng tạo và việc vận dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong hệ thống GDNN TPHCM. Đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị" - bà Thanh cho biết.

Với cuộc thi Kỹ năng nghề cấp thành phố lần 1 - năm 2025, có 13 thí sinh và 1 nhóm thí sinh đoạt giải nhất ở 14 nghề. Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương xuất sắc đoạt 3 giải nhất. Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành đều có 2 giải nhất.

Với Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TPHCM lần 1 - năm 2025, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho 3 nhóm tác giả.

Trong đó, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM đoạt giải nhất với 2 thiết bị là hệ thống lạnh đa năng có giám sát, điều khiển và tự động hóa theo công nghệ 4.0 và mô hình máy Laser Fiber; Trường CĐ Giao thông Vận tải TPHCM đoạt giải nhất với hệ thống giám sát và điều khiển giao cắt đường sắt thông minh.

TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế - Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM, cho biết trường có 4/7 mô hình thiết bị tham gia hội thi đoạt giải.

"Đây là kết quả rất đáng mừng, khẳng định năng lực nghiên cứu và tính sáng tạo vượt trội của đội ngũ giảng viên nhà trường" - TS Hoàng Văn Viết bày tỏ.

Trường CĐ Lý Tự Trọng "bội thu" ở Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm - Ảnh 3.

Hệ thống lạnh đa năng có giám sát, điều khiển và tự động hóa theo công nghệ 4.0 đoạt giải nhất với 98 điểm

Trường CĐ Lý Tự Trọng "bội thu" ở Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm - Ảnh 4.

Bà Trương Hải Thanh trao bằng khen cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm. Trong đó, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM tiếp tục "bội thu" với giải nhất toàn đoàn.

Chia sẻ về mô hình hệ thống lạnh đa năng có giám sát, điều khiển và tự động hóa theo công nghệ 4.0, TS Hoàng Văn Viết cho biết nhóm đã có hơn 11 tháng nghiên cứu. Đây là thiết bị đa chức năng, đa nhiệm vụ, không chỉ phục vụ các nhu cầu làm lạnh, làm nóng mà còn có khả năng thu hồi nhiệt thải bảo vệ môi trường.

Mô hình này được thiết kế để phù hợp với nhiều bậc học, cho phép thay đổi thông số tùy biến và điều khiển từ xa qua các thiết bị thông minh, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát thực tế và thúc đẩy việc tự học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên theo định hướng công nghệ hiện đại.

Tại lễ trao giải, bà Trương Hải Thanh nhắn nhủ đến những học sinh - sinh viên được lựa chọn tham gia ở kỳ thi cấp quốc gia, cần chú ý trau dồi thường xuyên các kiến thức chuyên mới, các kỹ năng nghề chuyên sâu để đạt thành tích cao ở cấp quốc gia, làm cơ sở để lựa chọn tham gia ở đấu trường Khu vực ASEAN và quốc tế.


Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề?

Cơ sở giáo dục nào được đào tạo bậc trung học nghề?

(NLĐO) - Theo lộ trình, giai đoạn từ 2026 - 2030, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức triển khai và tuyển sinh chính thức khóa trung học nghề đầu tiên.

Xóa bỏ định kiến về con đường học nghề

Việc chuyển đổi sang mô hình trung học nghề được xem là "chìa khóa vàng" để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

"Hộ chiếu nghề nghiệp" chuẩn châu Âu cho 54 tân cử nhân

(NLĐO)- 54 tân cử nhân ĐH Mở TP HCM nhận bằng chuẩn châu Âu từ ĐH Rouen Normandie (Pháp), mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa.

