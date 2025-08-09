“Lạc lối đến thiên đường”: Chuyện tình giữa mùa hè đỏ lửa

Tiểu thuyết "Lạc lối đến thiên đường" của đạo diễn, nhà văn Đới Xuân Việt được phát hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ chiến dịch Quảng Trị mùa hè năm 1972 - một trong những chiến dịch đầy ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tác giả và các khách mời tại buổi giao lưu, ra mắt sách (từ trái qua): nhà văn Cao Chiến, nhà văn Đới Xuân Việt và nhà thơ Lê Minh Quốc

"Lạc lối đến thiên đường" khắc họa câu chuyện tình yêu lãng mạn, trong sáng giữa một người lính và một cô gái thanh niên xung phong, đặt giữa ranh giới sống - chết, giữa khói lửa chiến tranh. Tình yêu ấy là biểu tượng cho tinh thần lính trẻ có tri thức, lý tưởng và ý thức trách nhiệm cao với Tổ quốc.

Đồng thời, tác giả cũng thể hiện mối liên kết mật thiết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng thanh niên xung phong - đặc biệt là những nữ thanh niên mở đường âm thầm đóng góp sức mạnh cho chiến thắng tại Quảng Trị, dẫn tới Hiệp định Paris năm 1973.

Tiểu thuyết "Lạc lối đến thiên đường"

Tại buổi giao lưu, nhà văn Cao Chiến nhận định: "Tác phẩm phản ánh trọn vẹn lý tưởng của một thế hệ, được truyền tài bằng giọng văn giản dị, mộc mạc. Đới Xuân Việt đã vận dụng tư duy của một đạo diễn vào sáng tác, giúp bối cảnh và nhân vật hiện lên rõ nét, chân thực, giàu chất điện ảnh và đầy tự nhiên".

Tác giả Đới Xuân Việt sinh năm 1945, quê gốc Thanh Hóa, lớn lên tại Hà Nội, từng tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Ông là cử nhân kinh tế, cử nhân nghệ thuật điện ảnh, từng công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam và là hội viên Hội Nhà văn TP HCM, Hội Điện ảnh Việt Nam. Ngoài vai trò đạo diễn, ông còn là tác giả của nhiều đầu sách như "Đi qua vừng mặt trời" (2019), "Anh chỉ có mình em" (2020), "Hoa đỗ quyên nở muộn" (2020), "Về nơi nguồn cội" (2024)…



