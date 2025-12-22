HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Cờ tướng tranh giải thưởng tiền tỉ Cúp Phương Trang

Đông Linh

Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh sẽ so tài với dàn kỳ thủ ngôi sao tại Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần thứ 7 - năm 2025

Giải chính thức khai diễn hôm nay, 22-12, ở Đà Nẵng. 30 kỳ thủ (11 quốc tế) đại diện các trường phái cờ tướng hàng đầu châu Á sẽ tề tựu về thành phố bên bờ sông Hàn, đua tranh các giải thưởng hết sức hấp dẫn. Cuộc tranh tài lần này hứa hẹn không chỉ mang đến những ván cờ tướng đỉnh cao mà còn viết tiếp hành trình của một giải đấu mang đậm bản sắc, sự đam mê và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Được chú ý nhiều nhất tại giải lần này là thành phần các kỳ thủ khách mời. Điều đáng tiếc nhất đã xảy ra khi đương kim vô địch Tưởng Xuyên (Trung Quốc) không thể trở lại để bảo vệ ngôi vương giành được cách đây 2 năm. Thay vào đó, Liên đoàn Cờ tướng Trung Quốc giới thiệu 3 kỳ thủ trẻ đang ở độ chín phong độ, đã khẳng định được vị thế tại các giải đấu hàng đầu nước này là Vương Gia Thụy (Wang Jia-rui), Hứa Văn Chương (Xu Wen-zhang) và Hoa Thần Hạo (Hua Chen-hao).

Cờ tướng tranh giải thưởng tiền tỉ Cúp Phương Trang - Ảnh 1.

Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh (phải) là ứng viên sáng giá đoạt Cúp Phương Trang năm 2025. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Cùng góp mặt tại Cúp Phương Trang 2025 còn có dàn kỳ thủ tên tuổi của khu vực và châu lục như: Lê Đức Chí (Li De Zhi), Lý Quắc Chức (Lee Wen Ze) của Malaysia; Ngô Tông Hàn (Alvin Woo Tsung Han), Lưu Ức Hào (Low Yi Hao) của Singapore; Triệu Dịch Phàm (Chao I Fan), Cát Chấn Y (Ge Jen Yi) của Đài Bắc Trung Hoa và Phùng Gia Tuấn (Tony Fung Ga Zen), Trịnh Ngạn Long (Cheng Yin Lung) của Hồng Kông - Trung Quốc.

Trong thành phần 19 kỳ thủ chủ nhà, Đặc cấp Quốc tế đại sư Lại Lý Huynh rất được quan tâm. Kỳ thủ số 1 Việt Nam này là nhà vô địch thế giới 2025, sẵn sàng bảo vệ vị thế của mình ở giải đấu danh giá trên sân nhà. Bên cạnh Lại Lý Huynh, giải còn có sự góp mặt của dàn hảo thủ như Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Hà Văn Tiến, Nguyễn Anh Quân, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Lâm, Uông Dương Bắc, Đào Quốc Hưng, Đặng Hữu Trang...

Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 30.000 USD (xấp xỉ 1 tỉ đồng).Trong đó, nhà vô địch sẽ được nhận 15.000 USD - mức thưởng cao nhất nhì từ trước tới nay của làng cờ tướng Việt Nam.

Tiền thưởng hấp dẫn hứa hẹn tạo nên những cuộc thư hùng gay cấn, các cuộc đấu trí đáng xem ở giải đấu năm nay. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc cạnh tranh danh hiệu vô địch của giải sẽ rất đáng xem với sự xuất hiện của 3 "ẩn số" đến từ Trung Quốc bên cạnh dàn hảo thủ như Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang hay Lưu Ức Hào, Lê Đức Chí, Ngô Tông Hàn…

Giải thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván ở vòng bảng, chọn 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất vào bán kết, tranh vé dự chung kết. Khâu tổ chức được chuẩn bị chu đáo. Lực lượng trọng tài điều hành giải cũng là những kỳ thủ tên tuổi của cờ tướng Việt Nam, trong đó có 5 nhà vô địch nữ quốc gia là Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung, Cao Phương Thanh, Hoàng Hải Bình và Trần Tuệ Doanh. 

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Sau 2 thập kỷ đồng hành cùng FUTA Group, Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế-Cup Phương Trang đã khẳng định vị thế là đấu trường uy tín hàng đầu khu vực

Tưởng Xuyên tái đấu Uông Dương Bắc ở bán kết Cúp Phương Trang 2023

(NLĐO) - Ngày thi đấu thứ tư Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế Cúp Phương Trang 2023 diễn ra cực kỳ sôi động, đưa các danh thủ Uông Dương Bắc, Tưởng Xuyên, Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang tiến vào vòng bán kết.

Danh kỳ hội tụ Giải Cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang

Sau 7 mùa vắng bóng, Giải Cờ tướng các danh thủ mở rộng tranh Cúp Phương Trang chính thức trở lại với kỳ đài quốc nội trong sự chờ đợi và hy vọng của đông đảo người hâm mộ. Diễn ra từ ngày 21 đến 28-12 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giải quy tụ 22 danh kỳ có thành tích thi đấu tốt ở 2 mùa 2015 và 2016 qua các sự kiện tầm cỡ như Giải Hạng nhất toàn quốc, Giải Đấu thủ mạnh quốc gia, Trạng cờ đất Việt và Kỳ vương...

