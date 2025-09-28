Ngày về của nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh

Tối 28-9, Lại Lý Huynh và một nhánh đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã về nước sau khi tham dự Giải Vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là giải đấu quốc tế thành công nhất của cờ tướng Việt Nam từ trước đến nay khi Lại Lý Huynh mang về danh hiệu vô địch cá nhân nam cờ tiêu chuẩn đầu tiên trong lịch sử.

Những người thầy tâm huyết của Lại Lý Huynh chào đón học trò trở về thành công

Bất bại ở vòng bảng với 5 ván thắng và 3 ván hòa, Lại Lý Huynh giành quyền vào chơi trận chung kết với "thần đồng" 20 tuổi Doãn Thăng (Yin Sheng). Không hề e ngại trước đối thủ vừa giành HCV nội dung cờ nhanh, Lại Lý Huynh làm tốt hơn kết quả hòa ở cuộc đối đầu với chính Doãn Thăng ở vòng bảng khi buộc kỳ thủ trẻ chủ nhà phải chấp nhận thua cuộc.

Lại Lý Huynh hai phen đại chiến thành công với Doãn Thăng

Dày dạn kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu ở cấp độ cao nhất, Lại Lý Huynh dù vậy cũng trải qua nhiều thời khắc vô cùng khó khăn để đảo ngược tình thế. Anh vượt qua Doãn Thăng sau 54 nước cờ và gần 3 giờ thi đấu để trở thành kỳ thủ đầu tiên không phải người Trung Quốc lên ngôi vô địch thế giới. Sau 18 mùa giải liên tiếp thống trị môn thể thao trí tuệ này, Trung Quốc đã đánh mất thế độc tôn ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam vào tay các kỳ thủ Việt Nam.

Lại Lý Huynh nhận thưởng 8.000 USD từ Ban tổ chức giải VĐTG

Đây là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của Lại Lý Huynh sau lần về nhì ở giải đấu được tổ chức cách đây hai năm ở Mỹ. Ngoài chức vô địch cá nhân, Lại Lý Huynh còn cùng với đồng đội Nguyễn Thành Bảo giành HCB đồng đội nội dung cờ tiêu chuẩn, chỉ kém đúng 1 điểm so với đội chủ nhà Trung Quốc.

Mang về chiến tích lịch sử, Lại Lý Huynh và các kỳ thủ của đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã được chào đón nồng hậu tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Giới truyền thông cùng đông đảo người hâm mộ cũng tham dự buổi tiếp đón trang trọng này.

Lại Lý Huynh và điểm tựa gia đình

Ngoài số tiền thưởng 8.000 USD cho danh hiệu vô địch thế giới từ Ban tổ chức giải, Lại Lý Huynh còn được nhận các khoản thưởng nóng bao gồm 1 tỉ đồng cho ngôi vô địch cá nhân, 100 triệu đồng cho ngôi á quân đồng đội từ nguyên chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Hữu Luận (Tập đoàn Phương Trang) cùng 10 triệu đồng từ Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Ngoài ra, cũng có tin UBND TP HCM quyết định thưởng cho Lại Lý Huynh 200 triệu đồng, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố thưởng 100 triệu đồng cho nhà vô địch thế giới.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh cho biết anh cảm thấy tự hào và hãnh diện khi mang về cho cờ tướng Việt Nam ngôi vô địch thế giới đầu tiên. Thi đấu với tâm lý thoải mái, tự tin với các yếu tố khách quan thuận lợi và lòng quyết tâm hướng đến thành tích cao nhất, anh đã làm nên kỳ tích. Ngày đăng quang trùng với kỷ niệm sinh nhật vợ và ngày thôi nôi của con gái út càng làm cho chiến thắng của Huynh thêm ý nghĩa.

Lại Lý Huynh trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay khi trở về nước

"Mỗi chúng ta đều có ngôi sao may mắn ở bên mình, tôi gieo vào đó niềm tin, khát khao chiến thắng và ngôi sao may mắn đó đã chiếu sáng, đưa đến thành công. Đối phương khai cuộc tốt nhưng không phát huy, bỏ lỡ 2 nước cờ quan trọng. Thực tế cờ thực chiến có những thời điểm VĐV gặp áp lực, không thể kiểm soát hết, chưa kể áp lực thời gian. Tôi đã tận dụng thành công cơ hội có được để giành chiến thắng. Tôi gạt bỏ hết mọi thứ để chơi "ván cờ cuộc đời", xem trận chung kết như ván đấu giao hữu từ đó giải tỏa được áp lực. Cho đến giờ, tôi gieo vào tiềm thức rằng mình chưa là nhà vô địch để tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu phía trước, trong đó chắc chắn cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương", Lại Lý Huynh nhớ lại trận chung kết lịch sử.