Lại thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Sáng nay (27-11) trên mạng xuất hiện clip ghi cảnh nhóm 4 người giăng lưới đánh cầu lông ở đường số 9, phường Tân Hưng (TPHCM), cách chợ Tân Quy khoảng 250 m.



4 người đánh cầu giữa đường ở TPHCM.

Theo hình ảnh trong clip, hơn nửa mặt đường bị chặn lại, giăng lưới, kẻ ô, vạch và nhiều xe máy được dựng dưới lòng đường.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, người đăng tải cho hay tình trạng này xảy ra đã lâu, gây bức xúc cho người dân khu vực.

Hiện Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang kiểm tra nội dung clip đăng tải để xử lý theo quy định.

Trước đó, sáng 18-8, một nhóm người giăng lưới đánh cầu lông ở đường số 60, Khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng cũng gây bức xúc.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết hành động trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 12, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người vi phạm sẽ bị xử phạt 200.000 đến 250.000 đồng/người do đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ.