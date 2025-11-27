HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vụ đạp ngã người đàn ông giao dừa: Không chỉ là một cú đạp

Anh Vũ

(NLĐO) - Do mâu thuẫn kinh doanh với cửa hàng bên cạnh, một chủ cửa hàng đã đạp ngã người giao hàng xuống đường.

Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đang làm việc với ông T.Q.T, 35 tuổi do đạp người đàn ông chở hàng ngã trên đường, thoát chết khi ô tô lao đến.

Vụ đạp ngã người giao dừa và những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng - Ảnh 1.

Người đàn ông giao dừa bị đạp ngã.

Khoảng 7 giờ sáng 25-11, người đàn ông chạy xe máy chở theo bao dừa đến giao tại một cửa hàng, kế bên cửa hàng của T. ở ấp Thủ Khoa Thừa. Lúc này trước cửa hàng có một số xe máy đậu nên người giao dừa đứng bên lề đường, trước cửa hàng của T.

T. sau đó dùng một chân đạp thẳng vào bao đồ phía sau xe máy người đàn ông. Vụ việc khiến người đàn ông loạng choạng ngã ra đường, một ô tô chạy đến nhưng may mắn không bị va chạm.

Hành động của T. được ghi lại đăng tải trên mạng xã hội gây phẫn nộ. Bước đầu công an địa phương xác định mâu thuẫn kinh doanh giữa 2 cơ sở là nguyên nhân dẫn đến hành vi trên.

Nếu gây thương tích thì không chỉ là một cú đạp

"T. dùng chân đạp người giao hàng ngã ra đường là hành vi xâm phạm thân thể của người khác. Vị trí đặc biệt nguy hiểm vì thời điểm trên có ô tô đang chạy đến. Dù hậu quả chưa xảy ra, nhưng nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng là lớn và thể hiện thái độ coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự nói.

Vụ việc trên, nếu người đàn ông bị thương tích, cho dù tỷ lệ thương tật dưới 11%, ông T. vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" với tình tiết định khung "có tính chất côn đồ" theo điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015, bổ sung năm 2017, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, cho dù chỉ là một cú đạp.

Song, nếu người đàn ông chở dừa không bị sao, không có căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo trường hợp xâm hại sức khỏe người khác nhưng chưa gây thương tích, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 5–8 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn phải chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh (nếu có phát sinh). Nếu xác định được nạn nhân và có thiệt hại như chi phí khám chữa bệnh, hư hỏng tài sản, thu nhập bị mất hoặc giảm sút, T. phải bồi thường theo Điều 584 và Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.



