Lại xảy ra ngộ độc nghi do ăn bánh mì thịt ở Đồng Tháp

Chiều 17-6, ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết đến 11 giờ cùng ngày, 77 người nghi bị ngộ độc được đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 phường Đạo Thạnh tạm thời đóng cửa

Theo thông tin ban đầu, trưa 16-6, các cơ sở y tế trên địa bàn Đồng Tháp liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt cơ thể. Các bệnh nhân đều có chung các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như: đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi.

Đáng chú ý, tất cả bệnh nhân này trước đó đều đã ăn bánh mì thịt được mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37 ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đến chiều 17-6, sức khỏe các bệnh nhân này đã tạm thời ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và không có trường hợp nào chuyển biến quá nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, UBND phường Đạo Thạnh đã lập tức ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37.

Đoàn liên ngành đã yêu cầu chủ cơ sở này tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ 19 giờ ngày 16-6 để phục vụ điều tra cho đến khi có kết quả chính thức.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh chất cấm (hàn the) đối với 3 mẫu thực phẩm là chả lụa, thịt nguội và xúc xích tỏi thịt. Kết quả test nhanh ban đầu cho thấy các mẫu này âm tính với hàn the.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không thể lấy được mẫu thực phẩm lưu của ngày xảy ra sự việc tại cơ sở. Nguyên nhân là do các loại chả, xúc xích tại cơ sở có quá nhiều lô, nhiều ngày sản xuất và hạn sử dụng khác nhau, chủ cơ sở không xác định được mẫu nào đã bán cho khách ngày 15-6.

Riêng đối với món pate, chủ cơ sở cam đoan do cơ sở tự sản xuất và đã bán hết trong ngày 15-6, nên thời điểm kiểm tra không còn mẫu để đối chứng.

Cơ quan chức năng đã thành lập tổ theo dõi tình hình các bệnh nhân nằm viện. Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho cùng các bệnh viện đang tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân để gửi xét nghiệm, khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể này để xử lý.

Trước đó, từ ngày 24-2 đến 7-3, 86 người đã ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Dựa trên các bằng chứng chuyên môn, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella liên quan bánh mì kẹp thịt (gồm pate gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội) tại cơ sở Hồng Ngọc 12. Nguồn nhiễm khuẩn có thể phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ, khiến người ăn bị nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa. Ngày 29-4, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng đối với cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Cơ sở này còn phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị của 86 người bị ngộ độc thực phẩm với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng. Vào năm 2024, cũng tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 đã xảy ra vụ 149 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở này trong 4 tháng.



