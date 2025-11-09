Ô tô bắt buộc có ghế an toàn cho trẻ em

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ô tô bắt buộc có ghế an toàn cho trẻ em

NGUYỄN HẢI - HẢI ANH

Quy định này là bước đi thiết yếu nhằm bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông

Từ ngày 1-1-2026, theo quy định tại khoản 3 điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên ô tô phải được trang bị thiết bị an toàn phù hợp, đồng thời không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp phương tiện chỉ có một hàng ghế. Người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Giảm 70% tỉ lệ tử vong

Quy định này được ban hành nhằm tăng cường bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. Theo đó, xe chở người dưới 9 chỗ ngồi có trẻ em đi cùng phải được trang bị hệ thống ghế trẻ em (ISOFIX).

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, quy định trên chưa bắt buộc cho xe khách, xe công cộng do còn nhiều thách thức, khó dự báo được nhu cầu chở trẻ em với loại hình này. Trên thế giới cũng chỉ áp dụng quy định này cho xe cá nhân.

Một nguyên nhân khác, phần lớn các mẫu ô tô đời mới tại Việt Nam dù đã có sẵn hệ thống móc ghế ISOFIX, song việc sử dụng ghế trẻ em vẫn chưa phổ biến do người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thiết bị này. Nhiều phụ huynh vẫn để trẻ nhỏ ngồi chung hàng ghế phía trước hoặc bế trên tay, tiềm ẩn nguy cơ cao khi xảy ra va chạm.

Ông Dương Kim Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương - Trường Đại học Y tế công cộng, nhấn mạnh hệ thống thiết bị an toàn cho trẻ em đã được chứng minh giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương và tử vong. "Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy khi xe chạy với tốc độ 30 km/giờ, một trẻ nặng khoảng 30 kg sẽ tạo ra lực quán tính tương đương 150 kg, tức 3 bao xi măng. Ở tốc độ 60 km/giờ, con số này tăng lên 300 kg, tương đương 6 bao xi măng. Lúc đó, người lớn thậm chí không giữ nổi chính mình, huống chi là ôm con" - ông Tuấn phân tích.

Ông Tuấn dẫn các nghiên cứu quốc tế cho thấy việc sử dụng thiết bị an toàn đúng cách có thể giảm tới 70% tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và 54% ở trẻ nhỏ. Báo cáo của Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu (GRSP) cũng chỉ ra rằng tỉ lệ tử vong của trẻ nhỏ khi ngồi ghế an toàn giảm 34% - 81%, chấn thương nghiêm trọng giảm 35% - 72%, còn các chấn thương khác giảm 25% - 58%.

Trên thế giới, hiện có gần 100 quốc gia đã áp dụng quy định tương tự, dù tiêu chuẩn về độ tuổi và chiều cao có sự khác biệt. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên áp dụng cho trẻ dưới 12 tuổi và chiều cao dưới 1,5 m. Tuy nhiên, ông Tuấn nhận định việc Việt Nam chọn ngưỡng dưới 10 tuổi và 1,35 m là phù hợp với điều kiện thực tế. Theo số liệu nhân trắc học do Viện Dinh dưỡng công bố, chiều cao trung bình của trẻ em dưới 10 tuổi tại Việt Nam dao động quanh mức 1,35 m. "Việc áp dụng từ nhỏ, từ nôi đến ghế an toàn, rồi đệm nâng, sẽ giúp trẻ hình thành thói quen an toàn từ bé, giống như việc đội mũ bảo hiểm đã trở thành văn hóa" - TS Dương Khánh Vân, đại diện WHO tại Việt Nam, đánh giá.

Ô tô bắt buộc có ghế an toàn cho trẻ em - Ảnh 1.

Phần lớn xe mới đều có thiết kế khoen hoặc dây đai để cố định ghế trẻ em nhưng nhiều người vẫn “quên sử dụng”. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Còn nhiều băn khoăn

Với số lượng ô tô cá nhân tăng nhanh, nhiều tuyến đường chính tăng trên 10% lưu lượng mỗi năm, cùng các tuyến cao tốc mới cho phép tốc độ khai thác cao, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khẳng định quy định này là cần thiết để bảo vệ thế hệ tương lai. "Đây không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật, mà là trách nhiệm của các bậc cha mẹ đối với sinh mạng con em mình" - ông Thành nói.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhấn mạnh giống như việc đội mũ bảo hiểm đã trở thành thói quen, việc sử dụng ghế an toàn cũng đòi hỏi sự kiên trì từ cha mẹ và nỗ lực tuyên truyền từ cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện nay, phần lớn các mẫu ô tô đời mới tại Việt Nam đã được trang bị sẵn hệ thống ISOFIX. Trong khi đó, các mẫu xe đời trước thường không có thiết bị này, các hãng xe cũng xác nhận không thể can thiệp vào thiết kế cũ.

Điều này khiến nhiều người băn khoăn việc ô tô không có khoen hoặc tự ý độ chế dây đai để gắn ghế trẻ em sẽ khó bảo đảm an toàn. Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, trấn an rằng mọi thiết bị an toàn đạt chuẩn đều có thể lắp đặt cho cả xe mới và xe cũ, miễn là tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghế. Với xe đời cũ, chỉ cần sử dụng dây an toàn cố định ghế trẻ em là có thể bảo đảm an toàn. Trong khi đó, xe đời mới đã có đầu chờ ISOFIX, giúp việc lắp đặt dễ dàng và đúng chuẩn hơn.

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), ông Đào Công Quyết, cũng cho rằng quy định này hoàn toàn khả thi, các hãng xe có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, ghế trẻ em là sản phẩm do doanh nghiệp bên ngoài sản xuất nên Nhà nước cần ban hành tiêu chuẩn rõ ràng về độ an toàn, thiết kế và phân loại theo lứa tuổi.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, ở châu Âu và Mỹ, quy định bắt buộc sử dụng ghế riêng cho trẻ đã có từ lâu. Tất cả các mẫu ghế đều phải đạt chứng nhận an toàn quốc gia trước khi bán ra thị trường. Một số tổ chức độc lập còn kiểm định, xếp hạng và công bố công khai để người dân dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, an toàn cho con em mình. 

Đã có tiêu chuẩn an toàn

Theo ông Dương Kim Tuấn, tháng 11-2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư 48/2024/TT-BGTVT, quy định QCVN 123:2024/BGTVT về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, dựa trên 2 tiêu chuẩn quốc tế UN R44 và UN R129. "Bất cứ thiết bị nào đạt QCVN 123:2024 hoặc UN R44, UN R129 đều có thể áp dụng cho cả xe mới và xe cũ. Xe cũ chỉ cần dùng dây an toàn cố định ghế theo hướng dẫn của nhà sản xuất" - ông Tuấn khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo kinh nghiệm từ Malaysia: trong giai đoạn đầu, tới 95% trường hợp lắp đặt sai, khiến hiệu quả bảo vệ bị hạn chế nghiêm trọng.

Lo trẻ không chịu ngồi ghế

Trước lo ngại trẻ không chịu ngồi ghế, ông Trần Hữu Minh khuyến cáo phụ huynh nên bắt đầu bằng những chuyến đi ngắn để trẻ làm quen dần. Khi đã hình thành thói quen, trẻ sẽ không còn quấy khóc hay đòi rời ghế trong các hành trình dài.

TS Dương Khánh Vân gợi ý nên học kinh nghiệm của Malaysia, thành lập các nhóm, diễn đàn để cha mẹ mua bán, trao đổi ghế cũ theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo đảm thiết bị luôn phù hợp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo