Làm điều này ở tuổi 50, thêm tuổi thọ đáng kể

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Phillip H. Hwang từ Đại học Boston (Mỹ) chỉ ra rằng việc tập thể dục thường xuyên trong tuổi trung niên có thể giúp giảm gần một nửa nguy cơ mất trí nhớ sau này, một vấn đề sức khỏe kéo giảm tuổi thọ và chất lượng sống nghiêm trọng.

Đây là một phát hiện quan trọng bởi mất trí nhớ hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm hàng đầu ở một số quốc gia như Anh, Úc, nơi tuổi thọ trung bình đã tăng lên nhiều trong các thập kỷ gần đây.

Tập thể dục đều đặn ở tuổi trung niên và duy trì khi cao tuổi giúp giảm gần một nửa nguy cơ mắc nhóm bệnh gây ảnh hưởng nặng đến tuổi thọ, nhất là "tuổi thọ khỏe mạnh" - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Daily Mail, nhóm của tiến sĩ Hwang đã xem xét dữ liệu từ hàng ngàn tình nguyện viên, bao gồm hơn 1.500 người trẻ tuổi (tuổi trung bình là 37), hơn 1.900 người trung niên (tuổi trung bình là 54) và gần 900 người cao tuổi (tuổi trung bình là 71).

Những người trưởng thành được theo dõi trong vòng 37 năm, trong khi khoảng thời gian này là 25 năm với người trung niên và 14 năm với người trẻ tuổi.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, 567 người mắc chứng mất trí nhớ, trong đó 369 người được phân loại là mắc bệnh Alzheimer, dạng phổ biến nhất của mất trí nhớ.

Kết quả cho thấy việc tập thể dục ở nhóm trung niên và cao niên có tác động mạnh mẽ đến nguy cơ phát triển các bệnh mất trí nhớ sau thời gian theo dõi.

Theo kết quả được công bố trên tạp chí y học JAMA, tập thể dục thường xuyên ở tuổi trung niên giúp giảm 41% nguy cơ, duy trì được điều đó cả khi đã cao tuổi giúp giảm 45% nguy cơ.

Kết quả này rất đáng mừng bởi Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác hiện vẫn chưa có cách điều trị thực sự hữu hiệu.

Không chỉ làm giảm tuổi thọ nói chung, nhóm bệnh này còn kéo giảm "tuổi thọ khỏe mạnh" rất nhiều, làm xáo trộn cuộc sống của bệnh nhân và cả người thân trong nhiều năm.

Ngoài hoạt động thể chất, chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì các hoạt động trí não, giao tiếp xã hội... cũng là những biện pháp giúp phòng ngừa nhóm bệnh này hoặc làm chậm tiến triển nếu đã mắc bệnh.