Làm điều này ở tuổi 50, thêm tuổi thọ đáng kể

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy những gì bạn làm từ tuổi trung niên có thể giúp đầy lùi một trong những nguyên nhân kéo giảm tuổi thọ hàng đầu.

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Phillip H. Hwang từ Đại học Boston (Mỹ) chỉ ra rằng việc tập thể dục thường xuyên trong tuổi trung niên có thể giúp giảm gần một nửa nguy cơ mất trí nhớ sau này, một vấn đề sức khỏe kéo giảm tuổi thọ và chất lượng sống nghiêm trọng.

Đây là một phát hiện quan trọng bởi mất trí nhớ hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm hàng đầu ở một số quốc gia như Anh, Úc, nơi tuổi thọ trung bình đã tăng lên nhiều trong các thập kỷ gần đây.

Theo Daily Mail, nhóm của tiến sĩ Hwang đã xem xét dữ liệu từ hàng ngàn tình nguyện viên, bao gồm hơn 1.500 người trẻ tuổi (tuổi trung bình là 37), hơn 1.900 người trung niên (tuổi trung bình là 54) và gần 900 người cao tuổi (tuổi trung bình là 71).

Những người trưởng thành được theo dõi trong vòng 37 năm, trong khi khoảng thời gian này là 25 năm với người trung niên và 14 năm với người trẻ tuổi.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, 567 người mắc chứng mất trí nhớ, trong đó 369 người được phân loại là mắc bệnh Alzheimer, dạng phổ biến nhất của mất trí nhớ.

Kết quả cho thấy việc tập thể dục ở nhóm trung niên và cao niên có tác động mạnh mẽ đến nguy cơ phát triển các bệnh mất trí nhớ sau thời gian theo dõi.

Theo kết quả được công bố trên tạp chí y học JAMA, tập thể dục thường xuyên ở tuổi trung niên giúp giảm 41% nguy cơ, duy trì được điều đó cả khi đã cao tuổi giúp giảm 45% nguy cơ.

Kết quả này rất đáng mừng bởi Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác hiện vẫn chưa có cách điều trị thực sự hữu hiệu.

Không chỉ làm giảm tuổi thọ nói chung, nhóm bệnh này còn kéo giảm "tuổi thọ khỏe mạnh" rất nhiều, làm xáo trộn cuộc sống của bệnh nhân và cả người thân trong nhiều năm.

Ngoài hoạt động thể chất, chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì các hoạt động trí não, giao tiếp xã hội... cũng là những biện pháp giúp phòng ngừa nhóm bệnh này hoặc làm chậm tiến triển nếu đã mắc bệnh.

Tin liên quan

Có 7 tính cách này, tuổi thọ sẽ tăng

Có 7 tính cách này, tuổi thọ sẽ tăng

(NLĐO) - Một nghiên cứu tâm lý học cho thấy không chỉ thể chất mà các đặc điểm về tính cách cũng tác động mạnh mẽ đến tuổi thọ.

Con người sắp ngừng tăng tuổi thọ?

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 23 quốc gia cho thấy tốc độ gia tăng tuổi thọ của con người đã qua đỉnh.

Tăng tuổi thọ thêm 20%: Tín hiệu hy vọng từ Tây Ban Nha

(NLĐO) - Một thí nghiệm đột phá trên động vật đã chứng minh hiệu quả của một liệu pháp kéo dài tuổi thọ mới, với hy vọng áp dụng cho con người trong tương lai.

tuổi thọ tập thể dục tuổi trung niên
