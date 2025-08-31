Lâm Đồng: Căn nhà xây bị xé toạc, nghi do nổ pháo tự chế

Ngày 31-8, cơ quan chức năng xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn tại căn nhà cấp 4 tại thôn Phú Hiệp 3. Vụ nổ xảy ra vào đêm 30-8 và rất may vụ nổ không gây thương vong về người.



Căn nhà bị hư hỏng nặng sau vụ nổ lớn.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên do ông Nguyễn Hữu Từ sở hữu và cho người khác thuê. Khoảng 21 giờ đêm 30-8, từ căn nhà phát ra tiếng nổ rất lớn khiến tường, trần nhà gần như bị xé toạc, đổ sập. Sau đó, bên trong bốc lửa, căn nhà có nguy cơ đổ sập.

Thời điểm xảy ra vụ nổ thì trong nhà không có người. Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng tìm thấy tại hiện trường có nhiều vật giống xác pháo tự chế, cháy đen. Cơ quan công an địa phương đang điều tra vụ việc.



