Lâm Đồng: Cần thay đổi lộ trình thay thế đèo Gia Bắc

Ngày 19-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện nay, tuyến đường đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28) qua địa phương đang được thi công khắc phục sạt lở nên mặt đường đang rất khó lưu thông. Đây là tuyến đèo trong lộ trình nối Đà Lạt với Phan Thiết.

Mặt đường lầy lội trên đèo Gia Bắc hiện nay.

Trong đó, tại khu vực Km51+900 Quốc lộ 28, các đơn vị đang hạ một phần taluy dương của đèo nên đất đá đang tràn lấp mặt đường. Thời gian qua lại có mưa nhiều nên đường rất lầy lội, khó di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

"Nhiều ô tô đi qua đây rất trơn, có phương tiện bị trượt xoay vòng khá nguy hiểm. Nhiều phương tiện thi công cũng chạy trên đoạn này khiến bùn đất thêm lầy lội" - lãnh đạo xã thông tin.

Do vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo người tham gia giao thông hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc trong thời gian này và chọn lộ trình khác phù hợp hơn. Để lưu thông tuyến Đà Lạt – Phan Thiết, người tham gia giao thông có thể chọn đi đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B) để thay thế tuyến đèo Gia Bắc; hoặc lưu thông bằng Quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục (Đà Lạt – đèo Ngoạn Mục – Phan Rang – Phan Thiết).

Trong đợt mưa bão cuối năm 2025, đèo Gia Bắc xảy ra sạt lở một số khu vực khiến giao thông ách tắc, một số thời điểm phải đóng đèo để khắc phục.

Ngày 12-5-2026, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 5,5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc.