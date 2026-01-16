HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Trường Nguyên

(NLĐO) - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Ngày 16-1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các sở, phường.

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Đình Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Vĩnh Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phan Sỹ Thống, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; ông Đinh Ngọc Nhân, Chủ tịch HĐND xã Quảng Tân, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt. Bà Loan trước đó là Chủ tịch UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất siêu dự án Đại Ninh

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất siêu dự án Đại Ninh

(NLĐO) - Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai, được tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

“Chiến dịch Quang Trung” mang mái ấm đến người dân Lâm Đồng

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành nhà ở thuộc "Chiến dịch Quang Trung" cho các hộ dân ở xã D'ran, xã Nam Đà và phường Hàm Thắng.

Tỉnh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác truyền thông với Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Báo Người Lao Động là một trong 29 cơ quan báo chí, truyền thông được chọn để ký kết thoả thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Lâm Đồng công tác cán bộ Đà Lạt nhân sự ông Hồ Văn Mười
