Thời sự Chính trị

Tỉnh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác truyền thông với Báo Người Lao Động

Trường Nguyên

(NLĐO) - Báo Người Lao Động là một trong 29 cơ quan báo chí, truyền thông được chọn để ký kết thoả thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Ngày 9-1, tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện báo Người Lao Động đã thực hiện Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026.

Báo Người Lao Động ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 giữa tỉnh Lâm đồng với các cơ quan báo chí, truyền thông.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất, đa văn hóa, đa sắc màu, địa hình trải rộng và là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông lần này nhằm tăng cường truyền thông, quảng bá tiềm năng về kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng và cơ quan báo chí đồng hành, thống nhất nội dung, truyền thông mạnh về phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.

Báo Người Lao Động ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

"Chúng tôi tin tưởng rằng, địa phương và cơ quan báo chí tăng cường truyền thông giữa "xây và chống". Có tiếng nói xây dựng góp phần phát triển tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đề cao sự nghiệp báo chí cách mạng" - ông Nguyễn Văn Lộc nói.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, nội dung tuyên truyền trọng tâm của tỉnh Lâm Đồng năm 2026 là tuyên truyền nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030;

Báo Người Lao Động ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự lễ ký kết.

Báo chí sẽ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 của Trung ương, của tỉnh;

Báo chí tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện.

Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa thông tin về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm của Chính phủ, của tỉnh Lâm Đồng trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Báo Người Lao Động ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 4.

Đại diện Báo Người Lao Động (thứ tư từ phải qua) cùng các cơ quan báo chí, truyền thông ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với tỉnh Lâm Đồng.

Báo chí quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về các lĩnh vực, nhất là về tiềm năng kinh tế, du lịch; truyền thống lịch sử, văn hoá; hình ảnh tốt đẹp về con người Lâm Đồng; tiếp tục quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, tích cực hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Được biết, cùng với việc ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với báo Dân trí, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với 28 cơ quan báo, đài, tạp chí khác.

Báo Người Lao Động ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 5.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng, cho biết một số thời điểm hoạt động thông tin truyền thông trên địa bàn cũng có gặp khó khăn. Ông đề nghị Sở VH-TT-DL chủ động hơn trong công tác truyền thông, cung cấp thông tin báo chí. Hiện nay Ban, Sở mỗi tháng thực hiện giao ban báo chí với các cơ quan báo chí trên địa bàn để cung cấp, trao đổi thông tin.

Năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận sẽ cùng Sở phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để quá trình thông tin truyền thông về tỉnh Lâm Đồng chính xác, kịp thời và hiệu quả.


Báo Người Lao Động Lâm Đồng hợp tác truyền thông
    Thông báo