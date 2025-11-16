Sạt lở trên đèo Vi Ô Lắc khiến ô tô ùn tắc kéo dài

Chiều tối 16-11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đoạn đèo Vi Ô Lắc, Quốc lộ 24 qua địa bàn xã bị sạt lở. Hàng trăm m3 đất đá vùi lấp mặt đường khiến giao thông ùn tắc.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh người và phương tiện chủ quan đi lại qua khu vực sạt lở, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí cán bộ, chiến sĩ trực hai đầu điểm sạt lở, đặt biển cảnh báo.

Sạt lở xảy ra trên đèo Vi Ô Lắc

Ngay sau sự cố xảy ra, Sở Xây dựng Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu huy động máy móc, nhân sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường để hốt dọn bùn đất, đá, cây rừng, nhằm sớm thông xe tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh với các địa phương phía Tây thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một phần đất đá đã được dọn dẹp, phương tiện giao thông có thể di chuyển qua điểm sạt lở.

Đến khoảng 16 giờ, đoạn sạt lở đã được khắc phục

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, tình trạng sạt lở núi gây chia cắt giao thông trên Quốc lộ 24 do mưa lớn liên tiếp cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025. Trong đêm 15 và ngày 16-11, mưa lớn kéo dài khiến những quả đồi mất chân bị sạt trượt.

Tháng 8-2025, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24, đoạn từ xã Ba Tơ đến xã Kon Plông.

Theo đề xuất, trong năm 2025, Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ 1.150 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn đường chạy qua đèo Vi Ô Lắc. Phần kinh phí còn lại sẽ được sắp xếp trong các năm kế tiếp.