Thời sự Xã hội

VIDEO: Phó trưởng công an xã bất chấp nguy hiểm lặn xuống dòng nước lũ, phá cửa cứu hai mẹ con

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Giữa dòng lũ dữ, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (Bắc Ninh) Mai Thế Kiên đã dũng cảm lặn xuống sâu hơn 2 m để phá chốt cổng, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt

Ngày 10-10, một đoạn clip ngắn chưa đầy 30 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người mặc thường phục lặn xuống dòng nước lũ đục ngầu ở xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) để giải cứu người dân. Clip đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ và khen ngợi tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy.

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 1.

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ Mai Thế Kiên đã dũng cảm lặn xuống sâu hơn 2 m để phá chốt cổng, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt (ảnh cắt từ clip)

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, người mặc áo tím ngụp lặn xuống sâu hơn 2 m nước lũ để phá khóa chốt cổng nhà để đường cho xuồng cứu hộ trong clip là Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, lực lượng Công an xã Bố Hạ vẫn bám trụ ở địa bàn, tiếp tục hỗ trợ bà con và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiều 11-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (Bắc Ninh), cho biết 2 giờ sáng ngày 7-10, anh được lãnh đạo phân công phụ trách đi cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế thực phẩm, giúp đỡ nhân dân ứng phó mưa lũ ở địa bàn các thôn Cầu Gụ, thôn Bo Chợ và một số khu vực khác, nơi nhân dân đang bị mưa lũ cô lập.

Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (Bắc Ninh) đã dũng cảm lặn xuống sâu 2 m để phá chốt cổng, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt

Khoảng 15 giờ chiều ngày 8-10, trong quá trình đi cứu trợ người dân, Thiếu tá Mai Thế Kiên cùng đoàn công tác phát hiện 2 mẹ con đang đứng trên nhà mái bằng, nước đã ngập gần hết tầng 1 và tiếp tục dâng cao. Suốt gần 2 ngày không được tiếp tế và sống trong lo lắng. "Nếu không được phát hiện, cứu hộ kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng vì hai mẹ con không thể chạy đi đâu được" - Thiếu tá Mai Thế Kiên nói.

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 2.

Công an xã Bố Hạ cứu hộ, giúp đỡ di dời và đưa người dân xã Bố Hạ đến nơi an toàn. Ảnh: Thế Kiên

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 3.

Công an xã Bố Hạ cứu hộ, giúp đỡ di dời và đưa người dân xã Bố Hạ đến nơi an toàn. Ảnh: Thế Kiên

Ngay lập tức, Thiếu tá Mai Thế Kiên đề nghị đoàn cứu trợ rẽ vào hướng hai mẹ con đang cầu cứu. Khi xuồng máy tiếp cận tới cổng để vào nhà thì vướng 2 cánh cổng sắt đóng chặt, đã chốt bên dưới nên đoàn công tác không thể tiếp cận.

Lực lượng chức năng xác định xuồng máy không thể tiếp cận ngôi nhà có người mắc kẹt, nguy cơ vỡ chân vịt do nhà có tường bao xung quanh rất cao. Do vậy, Thiếu tá Mai Thế Kiên quyết định buộc áo phao vào cột để làm dấu, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước lũ để gỡ chốt khóa.

"Nước sâu khoảng hơn 2 m, lâu ngày, chốt giữa bị kẹt, tôi phải lặn lâu gần 1 phút, đạp tung chốt để kéo chốt gắn với sân lên" - Thiếu tá Mai Thế Kiên nói.

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 4.

Công an xã Bố Hạ tiếp tế thực phẩm, nước uống cho người dân. Ảnh: Thế Kiên

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 5.

Công an xã Bố Hạ hỗ trợ người dân di dời tài sản trong mưa lũ. Ảnh: Thế Kiên

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 6.

Thiếu tá Mai Thế Kiên cho biết nhiệm vụ phải hoàn thành nhanh chóng do hai mẹ con bị cô lập trong nhà không biết bơi, khoảng cách từ sân ra cổng khoảng 20 m, không nhận được đồ tiếp tế.

Nói về có nghĩ đến sự nguy hiểm khi lặn xuống nước lũ để phá chốt cổng, Thiếu tá Mai Thế Kiên bộc bạch: "Lúc đó có nghĩ gì đâu anh, nhìn thấy hai mẹ con người dân đang bị cô lập, thì chỉ kịp suy nghĩ tìm mọi cách để cứu dân đến nơi an toàn mà thôi".

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 7.

Lực lượng Công an xã Bố Hạ bơi trong lũ để tiếp cận vào nhà dân cứu người. Ảnh: Thế Kiên

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 8.

Rất nhiều người dân trong xã Bố Hạ được lực lượng công an xã cứu hộ, di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thế Kiên

Phó trưởng Công an xã Bố Hạ dũng cảm lặn cứu hai mẹ con Giữa dòng lũ - Ảnh 9.

Rất nhiều người dân trong xã Bố Hạ được lực lượng công an xã cứu hộ, di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thế Kiên

Theo Thiếu tá Kiên, sau khi cứu được hai mẹ con người dân nêu trên, anh cùng đoàn cứu hộ tiếp tục di dời, đưa được nhiều cháu nhỏ, người già đang bị cô lập đang cố thủ trên gác các ngôi nhà trong xóm. Công an xã Bố Hạ đã huy động xuồng máy chở một bệnh nhân bị bệnh thận đi cấp cứu trong điều kiện nước ngập sâu.

VIDEO: Phó trưởng công an xã Bố Hạ bất chấp nguy hiểm lặn dưới dòng nước lũ, phá cửa cứu 2 mẹ con - Ảnh 1.

VIDEO: Phó trưởng công an xã Bố Hạ bất chấp nguy hiểm lặn dưới dòng nước lũ, phá cửa cứu 2 mẹ con - Ảnh 2.

VIDEO: Phó trưởng công an xã Bố Hạ bất chấp nguy hiểm lặn dưới dòng nước lũ, phá cửa cứu 2 mẹ con - Ảnh 3.

VIDEO: Phó trưởng công an xã Bố Hạ bất chấp nguy hiểm lặn dưới dòng nước lũ, phá cửa cứu 2 mẹ con - Ảnh 4.

 

