Thời sự

Lâm Đồng tập trung đầu tư nhiều dự án đường cao tốc

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất Quyết nghị với 25 chỉ tiêu trong 4 nhóm lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng.

Ngày 11-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc, hoàn thành các nội dung theo chương trình.

Lâm Đồng tập trung đầu tư nhiều dự án đường cao tốc - Ảnh 1.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội công bố quyết định, chỉ định Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm: 1 đại biểu đương nhiên là ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV tỉnh Lâm Đồng; 49 đại biểu được chỉ định theo Quyết định của Bộ Chính trị (45 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết).

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 -2030.

Trong đó, về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10 - 10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP.

Về xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,75; phấn đấu tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%; tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm ít nhất từ 1% - 1,5%/năm, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; đạt 32 giường bệnh/10.000 dân, đạt tỉ lệ 11 bác sĩ/10.000 dân.

Về môi trường, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 46,2%; tỉ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu về môi trường đạt khoảng 98%.

Về công tác xây dựng Đảng, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

Lâm Đồng tập trung đầu tư nhiều đường cao tốc

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, tỉnh Lâm Đồng xác định nhiều dự án trọng điểm. Trong đó, tập trung triển khai các dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước như: các dự án trên địa bàn tỉnh phục vụ thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; các dự án trên địa bàn tỉnh phục vụ thực hiện Dự án đường ven biển quốc gia.

Lâm Đồng tập trung đầu tư nhiều dự án đường cao tốc - Ảnh 2.

Tỉnh Lâm Đồng xác định tập trung đầu tư nhiều dự án trọng điểm, trong đó có nhiều dự án đường cao tốc.

Các đoạn, tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Nha Trang - Liên Khương, Gia Nghĩa - Phan Thiết, Gia Nghĩa - Chơn Thành; cải tạo, nâng cấp các tuyến Quốc lộ 27, Quốc lộ 28, Quốc lộ 55, tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm; Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng; một số dự án hồ thủy lợi lớn; đê, kè ứng phó biến đổi khí hậu. Các dự án Nhà máy điện BOT Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II; kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Tỉnh cũng xác định dự án cần thu hút đầu tư là các tổ hợp nhà máy tuyển bô-xít và chế biến Alumin, nhôm và các sản phẩm từ nhôm, chế biến titan; các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi; khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh, khu Công nghệ cao tỉnh; trung tâm logistics, cảng biển; dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; hạng mục hàng không dân dụng dự án Cảng hàng không Phan Thiết; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư thứ cấp tại các Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Phú Bình, Nhân Cơ 2; các khu đô thị, khu du lịch, thương mại có quy mô lớn.

Tin liên quan

Giải cứu kịp thời 3 sinh viên bị "bắt cóc online" ở Lâm Đồng

Giải cứu kịp thời 3 sinh viên bị "bắt cóc online" ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Thấy con xin số tiền lớn với dấu hiệu bất thường, người cha trình báo và Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu thành công 3 sinh viên bị "bắt cóc online"

Công bố quyết định chỉ định Bí thư và các Phó Bí thư tỉnh Lâm Đồng

(NLĐO) - Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 94 người.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết

(NLĐO) - Hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết đang chuẩn bị bước vào giai đoạn “khởi động lại” với những quyết sách mới về hình thức đầu tư

Lâm Đồng dự án đường cao tốc đại hội đảng bộ tỉnh dự án Lâm Đồng ông Y Thanh Hà Niê Kđăm
