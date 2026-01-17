HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lâm Đồng: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ y tế vì vi phạm đấu thầu

Nhất Đăng

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Quang và ông Đinh Thế Hùng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu, gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước

Ngày 17-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 3, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm pháp luật.

Lâm Đồng: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ y tế vì vi phạm đấu thầu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thành - nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (cũ) và ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận (cũ).

Hai cá nhân nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu, gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận định các vi phạm của họ gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Ông Quang và ông Hùng đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng xem xét vi phạm của ông Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Trọng (cũ). Ông Vinh thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu UBND huyện phê duyệt quyết toán hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm hành chính Nam sông Đa Nhim không đúng quy định.

Xét nội dung, động cơ, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật ông Vinh bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, do vi phạm của ông đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật đối với cá nhân này.

Phát hiện hài cốt nghi là liệt sĩ hy sinh cùng nhiều di vật ở Lâm Đồng

Phát hiện hài cốt nghi là liệt sĩ hy sinh cùng nhiều di vật ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Trong lúc thi công sửa chữa nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi (phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), công nhân phát hiện nhiều hài cốt cùng di vật

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

(NLĐO) - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất siêu dự án Đại Ninh

(NLĐO) - Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai, được tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Lâm Đồng kỷ luật cán bộ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận khai trừ đảng
