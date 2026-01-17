Lâm Đồng: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ y tế vì vi phạm đấu thầu

Ngày 17-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 3, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm pháp luật.



Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thành - nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (cũ) và ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận (cũ).

Hai cá nhân nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu, gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận định các vi phạm của họ gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Ông Quang và ông Hùng đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.