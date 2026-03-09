HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng khuyến cáo người dân không mua tích trữ xăng dầu

Nhất Đăng

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu, không mua tích trữ số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, việc Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran; chiến tranh giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn làm giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường tăng cao.

Lâm Đồng khuyến cáo người dân không mua tích trữ xăng dầu - Ảnh 1.

Tình hình cung cấp xăng dầu ở tỉnh Lâm Đồng vẫn ổn định, cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân không nên mua dự trữ.

Qua theo dõi, Sở Công Thương khẳng định tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn đinh, nguồn cung xăng dầu do 874 cửa hàng xăng dầu cung cấp đảm bảo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới tình hình diễn biến cung ứng xăng dầu khó lường do tác động của thị trường xăng dầu thế giới.

Sở đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi đầu cơ, găm hàng.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm việc duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung xăng dầu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến cáo người dân mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu, hạn chế tích trữ xăng dầu trong gia đình.

Lâm Đồng xăng dầu giá dầu Israel Mỹ tấn công Iran
