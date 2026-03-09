HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Không "gồng" nổi giá xăng dầu, nhiều nhà xe tăng cước

Nguyễn Hải - Sơn Nhung - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Giá xăng dầu tăng mạnh những ngày gần đây đang tạo áp lực lớn lên nhiều ngành nghề, từ vận tải, logistics đến sản xuất và dịch vụ ăn uống

Mới đây, nhà xe Nguyên Dịu (tuyến Đắk Lắk - TPHCM và Đắk Lắk - Đồng Nai) thông báo áp dụng mức tăng tạm thời từ 30.000 - 40.000 đồng mỗi vé, tùy loại giường, kể từ ngày 9-3 cho đến khi có thông báo mới.

Cũng trên tuyến Đắk Lắk - TP HCM, nhà xe Cường Ny đã thông báo điều chỉnh giá vé từ ngày 8-3. Cụ thể, vé xe 34 giường tăng thêm 20.000 đồng, còn loại xe 24 phòng tăng 30.000 đồng do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Một loạt nhà xe khác cũng đã thông báo tăng giá vé vì giá xăng dầu tăng quá sức chịu đựng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Lèo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải TPHCM, cho biết hiện các hợp đồng thuê xe, doanh nghiệp vẫn giữ mức giá cơ bản nhưng cộng thêm phần chi phí chênh lệch do giá dầu tăng.

Chẳng hạn, với xe 29 chỗ chạy tuyến TPHCM - Vũng Tàu, trước đây giá thuê khoảng 7 triệu đồng thì nay cộng thêm khoảng 2 triệu đồng, nâng tổng chi phí lên khoảng 9 triệu đồng mỗi chuyến. “Mức giá này đều được thỏa thuận trước với khách hàng. Nếu khách đồng ý thì tiếp tục chạy, còn không thì doanh nghiệp cũng đành chấp nhận mất khách. Vì nếu giữ nguyên giá cũ chắc chắn sẽ bị lỗ” - ông Lèo nói.

- Ảnh 3.

Vận tải hành khách bắt đầu tăng giá. Ảnh: Nguyễn Hải

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, ông Phan Hoàng Thi, Giám đốc Công ty Vận tải Tâm An (TPHCM), cho biết giá dầu đã tăng khoảng 60%, nên công ty buộc phải phải thỏa thuận với khách hàng chia sẻ chi phí nhiên liệu theo tỉ lệ 50-50. Theo đó, phần chi phí tăng thêm do giá dầu được phân bổ cho cả hai bên. Ví dụ, một chuyến xe tải chở hàng từ TPHCM đi Đà Nẵng trước đây có cước khoảng 1,2 triệu đồng mỗi tấn hàng thì nay tăng lên 1,4-1,5 triệu đồng, phần tăng thêm sẽ do khách hàng và nhà xe mỗi bên chịu một nửa.

Trong khi đó, ông Nam nhân viên một công ty vận chuyển xe và cứu hộ ở TPHCM chia sẻ: "Ở lần tăng giá xăng dầu đầu tiên, chúng tôi chưa tăng giá với khách quen, chỉ điều chỉnh nhẹ với khách mới. Nhưng khi giá nhiên liệu tăng tới 30% thì buộc phải thông báo tăng giá với tất cả khách hàng" - ông Nam nói.

Theo ông Nam, trước đây chi phí vận chuyển một chuyến xe từ TPHCM ra Hà Nội trung bình khoảng 6 triệu đồng nhưng nay đã tăng lên 7,8-8 triệu đồng. "Nếu giá dầu tiếp tục tăng nữa thì có thể chúng tôi phải tạm dừng hoạt động. Vì tăng giá thêm nữa thì sợ khách không chấp nhận, còn giữ giá cũ sẽ lỗ nặng, bởi chi phí cho xe cẩu chạy tuyến Bắc - Nam rất cao" - ông Nam chia sẻ.

Không chỉ doanh nghiệp vận tải, nhiều hộ kinh doanh nhỏ cũng chịu áp lực lớn khi chi phí nhiên liệu tăng nhanh. Cụ thể, vợ chồng chị Nguyệt (ngụ Đồng Tháp) cho biết vừa quyết định tăng giá rau củ quả bán hàng ngày.

Theo chị Nguyệt, bình thường hai vợ chồng thường dùng xe bán tải đi thu mua nông sản từ các nhà vườn miền Tây rồi mang lên thành phố TPHCM bán. Trước đây mỗi ngày chi phí xăng dầu cho chuyến đi khoảng 500.000 đồng nhưng hiện đã tăng lên khoảng 800.000 đồng. Nếu không tăng giá bán, lợi nhuận mỗi ngày của hai vợ chồng sẽ giảm khoảng 30%.

"Vợ chồng tôi buôn bán chủ yếu lấy công làm lời, kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Khách quen thì mình thường bán giá rẻ nhưng giờ xăng dầu tăng quá, nếu không tăng giá thì gần như không còn lời. Còn tăng giá lại sợ khách bỏ mình" - chị Nguyệt bày tỏ.

Ở lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhiều chủ quán cũng lo ngại chi phí đầu vào sẽ tiếp tục tăng. Anh Công Sang, chủ một quán ăn sáng tại phường Hiệp Bình (TPHCM), cho biết quán của anh vừa tăng giá thêm 5.000 đồng mỗi suất sau Tết. Nay giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh nhưng anh đang cố gắng giữ giá để giữ khách. "Trường chi phí đầu vào tăng mạnh quá, tôi cũng phải điều chỉnh " - anh Sang nói.

Trong khi đó, một số tiểu thương nhỏ lẻ tại TP HCM cho biết giá xăng dầu tăng nhưng hiện chưa ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động kinh doanh của họ. Vì vậy, nhiều người vẫn chấp nhận giữ giá bán để tránh mất khách trong bối cảnh sức mua còn thận trọng.


