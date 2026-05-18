Thời sự

Lâm Đồng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi bị bạo lực học đường

Nhất Đăng

(NLĐO) - Gia đình cho rằng em H. (học sinh lớp 8, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo lực học đường kéo dài ở trường học nên đã treo cổ tự tử

Ngày 18-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh xác minh vụ việc một nam sinh lớp 8A3 của trường tự tử.

Lâm Đồng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi vì bị bạo lực học đường - Ảnh 1.

Em H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM). Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sở xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương nên các đơn vị cần nhanh chóng làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là em Đ.M.H. (sinh năm 2012, là học sinh lớp 8A3 của Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh). Trong thời gian dài, em H. bị nhóm bạn bạo lực học đường với hình thức ép buộc phải đưa tiền hàng ngày.

Nếu hôm nào H. không có tiền để đưa thì bị nhóm bạn đánh đập, hành hung; số tiền không có thì bị cộng dồn vào ngày hôm sau. Việc này khiến em H. bị áp lực, nhiều lúc phải đi nhặt ve chai bán để có tiền "nộp" cho nhóm bạn.

Vụ việc kéo dài khiến H. bị áp lực tinh thần và đã treo cổ tự tử vào ngày 16-5. Khi gia đình phát hiện đã đưa nam sinh đi cấp cứu. Hiện H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trong tình trạng hôn mê.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra.

Hình ảnh hàng trăm cây thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhiều vạt rừng với hàng trăm cây thông ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị khoan lỗ, đổ hoá chất khiến cây chết dần.

Lâm Đồng: Người dân bức xúc vì rác thải tràn lan

(NLĐO) - Trung tâm xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đang ùn ứ rác thải khắp các con đường trung tâm, trường học, trước cửa nhà dân.

Hiện trạng khu đất mà chính quyền khẳng định không có "dự án" Seville Villas Bla ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Khu đất ở xã Bảo Lâm 4 (tỉnh Lâm Đồng) được quảng bá dự án bất động sản trong khi chính quyền địa phương khẳng định không có

