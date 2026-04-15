Lâm Đồng: Mưa giông và lốc xoáy làm hư hỏng nhiều nhà dân

Chiều 15-4, khu vực xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa giông, trong mưa lớn có mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại tại một số khu dân cư.



Nhà dân ở xã Đam Rông 2 bị hư hỏng nặng trong cơn mưa giông lớn chiều 15-4.

Trong đó tại thôn 2, thôn Liêng Hung và thôn Liêng Srônh, bước đầu ghi nhận ban đầu có 11 căn nhà bị hư hại, trong đó 2 căn bị sập hoàn toàn, 9 căn bị tốc mái do gió mạnh và lốc xoáy. Trụ điện 3 pha tại khu vực cũng bị gió giật, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Còn tại xã Đam Rông 1 cũng đã ghi nhận thiệt hại về nông nghiệp của người dân khi xảy ra mưa giông và mưa đá. Một số cây xanh cũng bị gió mạnh quật ngã nhưng may mắn không gây ảnh hưởng đến người dân.

Lực lượng chức năng giúp người dân thu dọn tài sản tại các căn nhà bị hư hại.

Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng giúp người dân thu dọn tài sản bị hư hỏng, dọn dẹp hiện trường, đồng thời di dời các hộ bị thiệt hại nặng đến nơi an toàn. Hiện thiệt hại đang được chính quyền địa phương thống kê và lên phương án hỗ trợ cho người dân.