Thời sự

Thanh tra Lâm Đồng điểm tên dự án khu dân cư A3 kéo dài hơn 15 năm

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Thanh tra Lâm Đồng xác định hàng loạt bất cập trong giải phóng mặt bằng và quản lý đất khiến dự án khu dân cư A3 rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kết luận Thanh tra chuyên đề chỉ rõ Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư A3, xã Phan Rí Cửa (trước đây là xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Dự án được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt từ ngày 5-1-2009, thời gian thực hiện dự kiến 4 năm, nhằm xây dựng khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất tái định cư cho người dân vùng bị xói lở do biển xâm thực, đồng thời đấu giá một phần đất để tái đầu tư hạ tầng.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư lên tới hơn 46,3 tỉ đồng, diện tích sử dụng 151.546 m², gồm 390 lô đất.

Theo kết luận thanh tra, đến nay dự án đã giải ngân hơn 23,6 tỉ đồng, thi công cơ bản các hạng mục san nền, giao thông, cấp – thoát nước, cấp điện và bố trí tái định cư cho 31 hộ dân.

Thanh tra Lâm Đồng điểm tên dự án khu dân cư A3 kéo dài hơn 15 năm - Ảnh 1.

Thi công hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư A3. Ảnh: Nguyễn Phương

Tuy nhiên, hơn 15 năm trôi qua, dự án vẫn chưa hoàn thành do 8.524,5 m² đất của hộ bà Từ Thị Ngọc Chung chưa được bồi thường, phát sinh vướng mắc pháp lý và sự phối hợp thiếu thống nhất giữa các cơ quan qua nhiều thời kỳ.

Công tác quản lý sau tái định cư cũng bộc lộ bất cập: hai hộ dân lấn chiếm đất, dựng công trình tạm; một số tuyến đường đã hoàn thành bị đổ rác, vỏ sò gây ô nhiễm. Các quyết định xử lý, cưỡng chế ban hành từ năm 2022 đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Thanh tra tỉnh xác định việc giải phóng mặt bằng chậm, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm và quản lý đất đai lỏng lẻo là nguyên nhân chính khiến dự án trì trệ, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất bồi thường, hỗ trợ, thu hồi diện tích bị lấn chiếm, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng còn dang dở để đưa khu dân cư A3 vào khai thác, phục vụ kịp thời nhu cầu tái định cư và ổn định đời sống người dân vùng biển xâm thực.

Các khu công nghiệp của Tây Ninh thu hút hơn 2.500 dự án đầu tư

Các khu công nghiệp của Tây Ninh thu hút hơn 2.500 dự án đầu tư

(NLĐO) - Riêng 9 tháng đầu năm 2025, các KCN Tây Ninh thu hút 170 dự án mới, trong đó có 125 dự án FDI với tổng vốn cấp mới 750 triệu USD

Dự án trăm tỉ dang dở, giăng "bẫy" người dân

(NLĐO)- Công trường dự án vắng lặng, không một bóng công nhân; nhiều hạng mục bỏ dở, để lại vô số "bẫy" cho người dân.

Nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu tái định cư dự án 4 tỉ USD ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư các khu tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Hoiana

