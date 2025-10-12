Lâm Đồng trao giấy chứng nhận đầu tư 9 dự án, tổng vốn 35.000 tỉ đồng

Ngày 12-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2025 tại Nhà hát Opera, Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu tham quan mô hình các dự án thu hút đầu tư.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đại diện các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán, lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước với tổng cộng gần 730 đại biểu.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Giấy chứng nhận đầu tư 9 dự án cho 9 doanh nghiệp. Trong đó, nhiều dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng như: dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III, vốn đầu tư 12.077 tỉ đồng - diện tích hơn 218 ha) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Phan Thiết; dự án Khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông (8.059 tỉ đồng - 451 ha) của Công ty TNHH Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Đắk Nông; dự án Tổng hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương (6.400 tỉ đồng - hơn 986 ha) của Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận; Nhà máy công nghiệp Neotek Việt Nam (2.200 tỉ đồng - 13,2 ha) của Công ty Neosem Limited...

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 9 doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng đã ký kết 13 thỏa thuận hợp tác đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư với 12 công ty, tập đoàn gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group); Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va; Công ty TNHH TNI King Coffee; liên danh Vingroup - Techtra & Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Công ty TNHH M8; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Dịch vụ Phương Thảo; Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Công ty cổ phần Phúc Sinh; liên danh Tổng Công Ty Phát Điện 3 - CTCP & Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Toàn Cầu (GTC); Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Donacoop.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng trao biên bản ký kết 13 thỏa thuận hợp tác đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, tập đoàn.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết hội nghị hôm nay không chỉ là nơi giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư mà còn là lời mời trân trọng của tỉnh Lâm Đồng đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh mong muốn cùng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị bền vững, cùng đồng hành để xây dựng Lâm Đồng trở thành nơi đáng sống, xanh - thân thiện - nghĩa tình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

"Thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh Lâm Đồng. Với phương châm hành động doanh nghiệp cần - chính quyền có; doanh nghiệp khó - có chính quyền, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin, và triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ kịp thời" - ông Hồ Văn Mười khẳng định.

Áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho Lâm Đồng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết hiện nay, Lâm Đồng có gần 33.000 doanh nghiệp, hơn 160.000 hộ kinh doanh, gần 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn trên 2 triệu tỉ đồng, trong đó có 235 dự án FDI. Những con số này minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư năng động, minh bạch và giàu tiềm năng của Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Lâm Đồng tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược; tập trung vào các ngành mũi nhọn là thế mạnh của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển bền vững và toàn diện; phát huy lợi thế đặc thù của tỉnh sau sáp nhập, tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động, phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển.

Chính phủ cũng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.