Lâm Đồng: Tạm giữ người nhậu xong lái xe lòng vòng, bấm còi inh ỏi

Ngày 19-1, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đang tạm giữ Trần Minh Hoàng (43 tuổi, trú tại thôn 1, xã Kiến Đức) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Hình ảnh chiếc xe 16 chỗ do Hoàng điều khiển chạy lòng vòng và bấm còi inh ỏi khiến người dân khu vực cổng chào xã Kiến Đức lo lắng

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, ghi lại hình ảnh Hoàng điều khiển ô tô chạy lòng vòng nhiều lần, liên tục bấm còi, tăng ga gây náo loạn khu dân cư đông đúc tại khu vực ngã ba chợ Kiến Đức, xã Kiến Đức.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 17-1 và được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, cũng như bức xúc của người dân quanh khu vực chợ Kiến Đức.

Trần Minh Hoàng (bên trái) tại cơ quan công an.

Cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với người thân, ngày 17-1 sau khi đã nhậu, Hoàng điều khiển xe 16 chỗ chạy vòng nhiều lần ngay khu vực cổng chào trung tâm xã, liên tục bấm còi, tăng ga, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân.

Công an xã Kiến Đức xác định Hoàng có nhiều tiền án, tiền sự và đã bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng cũng như vi phạm pháp luật trên không gian mạng.