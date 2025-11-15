Lâm Đồng thông báo tìm người chiếm đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lâm Đồng thông báo tìm người chiếm đất

Nhất Đăng

(NLĐO) - Tổng diện tích bị lấn chiếm tại Tiểu khu 278A và 267C thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng lên đến 15.220 m2.

Ngày 15-11, theo thông tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã thông báo tìm chủ thể chiếm đất lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý.

Lâm Đồng: Lại "đi tìm" người chiếm đất - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại tiểu khu 267C mà không xác định được chủ thể lấn chiếm. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Theo đó, khu vực đất lấn chiếm thuộc khoảnh 1 thuộc tiểu khu 278A và khoảnh 10 thuộc tiểu khu 267C, xã Hiệp Thạnh với tổng diện tích lên đến 15.220 m2, được chia thành 3 vị trí.

Cụ thể, vị trí đất thuộc khoảnh 1 tiểu khu 278A với diện tích 7.299 m2 để trồng cà phê, hoa lay-ơn, bắp. Tại đây đã lắp dựng 1 chòi tạm diện tích 24 m2; vị trí 2 cũng thuộc khoảnh 1, tiểu khu 278A với diện tích 2.046 m2 để trồng cà phê; vị trí 3 thuộc khoảnh 10, tiểu khu 267C với diện tích 5.875 m2 để trồng cà phê.

UBND xã Hiệp Thạnh đề nghị tổ chức, cá nhân chiếm đất liên hệ UBND với cơ quan chức năng để bổ sung hồ sơ liên quan theo quy định. Trong 15 ngày, nếu tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư không liên hệ để giải quyết thì UBND xã Hiệp Thạnh sẽ củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó vào cuối tháng 10, địa phương này cũng thông báo tìm chủ thể chiếm 7.732 m2 đất trái phép tại khoảnh 9, 10, tiểu khu 267C thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý.

Liên quan đến việc lấn chiếm đất ở xã Hiệp Thạnh, ngày 11-11, UBND xã Hiệp Thạnh đã tổ chức giải tỏa, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép tại Tiểu khu 267C với diện tích 2.640 m2.

Trên diện tích đất này, chủ thể lấn chiếm đã trồng các loại cây như mít, cam, đào và lắp đặt hệ thống ống tưới nước. Do không xác định được đối tượng vi phạm, cơ quan chức năng không ban hành quyết định xử phạt hành chính, chỉ áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.


Tin liên quan

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

(NLĐO) - Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lâm Đồng nghiên cứu xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới

(NLĐO) - Lâm Đồng đang khẩn trương xác định vị trí trung tâm hành chính - chính trị mới, yêu cầu phải có dư địa lớn và tạo động lực phát triển đô thị

Chủ đầu tư dự án có hồ chứa nước bị vỡ ở Lâm Đồng đã đền bù cho người dân những gì?

(NLĐO) - Sau sự cố vỡ hồ chứa nước tại Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án trên núi Tân Lai dự kiến hỗ trợ 500 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại

Lâm Đồng lấn chiếm đất lấn chiếm đất rừng xã Hiệp Thạnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo