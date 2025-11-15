Lâm Đồng thông báo tìm người chiếm đất

Ngày 15-11, theo thông tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã thông báo tìm chủ thể chiếm đất lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý.

Lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại tiểu khu 267C mà không xác định được chủ thể lấn chiếm. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Theo đó, khu vực đất lấn chiếm thuộc khoảnh 1 thuộc tiểu khu 278A và khoảnh 10 thuộc tiểu khu 267C, xã Hiệp Thạnh với tổng diện tích lên đến 15.220 m2, được chia thành 3 vị trí.

Cụ thể, vị trí đất thuộc khoảnh 1 tiểu khu 278A với diện tích 7.299 m2 để trồng cà phê, hoa lay-ơn, bắp. Tại đây đã lắp dựng 1 chòi tạm diện tích 24 m2; vị trí 2 cũng thuộc khoảnh 1, tiểu khu 278A với diện tích 2.046 m2 để trồng cà phê; vị trí 3 thuộc khoảnh 10, tiểu khu 267C với diện tích 5.875 m2 để trồng cà phê.

UBND xã Hiệp Thạnh đề nghị tổ chức, cá nhân chiếm đất liên hệ UBND với cơ quan chức năng để bổ sung hồ sơ liên quan theo quy định. Trong 15 ngày, nếu tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư không liên hệ để giải quyết thì UBND xã Hiệp Thạnh sẽ củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó vào cuối tháng 10, địa phương này cũng thông báo tìm chủ thể chiếm 7.732 m2 đất trái phép tại khoảnh 9, 10, tiểu khu 267C thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý.

Liên quan đến việc lấn chiếm đất ở xã Hiệp Thạnh, ngày 11-11, UBND xã Hiệp Thạnh đã tổ chức giải tỏa, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép tại Tiểu khu 267C với diện tích 2.640 m2. Trên diện tích đất này, chủ thể lấn chiếm đã trồng các loại cây như mít, cam, đào và lắp đặt hệ thống ống tưới nước. Do không xác định được đối tượng vi phạm, cơ quan chức năng không ban hành quyết định xử phạt hành chính, chỉ áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.



