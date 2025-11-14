Lâm Đồng nghiên cứu xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới

Ngày 14-11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát quy hoạch và đề xuất vị trí xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Yêu cầu này được đặt ra theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhằm xây dựng công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển mới.



Bản đồ hành chính hiện tại của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xác định vị trí.

Vị trí được đề xuất phải đáp ứng các tiêu chí chiến lược: có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch và khu công nghệ cao.

Vị trí được đề xuất phải góp phần mở rộng không gian đô thị; đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối nội tỉnh với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông trọng yếu cấp quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký văn bản trên, yêu cầu các đơn vị hoàn tất việc tham mưu, đề xuất cụ thể với UBND tỉnh trong tháng 11-2025.