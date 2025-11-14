HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Nhất Đăng

(NLĐO) - Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 14-11, HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), trong đó có công tác kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Ông Lưu Văn Trung làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Thái. Trước đó, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hoài Anh. Trước đó, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở giới thiệu của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng. Với số phiếu tán thành 110/112, ông Lưu Văn Trung trúng cử, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho rằng đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng giao phó.

Ông Lưu Văn Trung khẳng định sẽ cùng với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Ông Lưu Văn Trung (51 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên), trình độ cao cấp lý luận chính trị, kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp.

Ông từng đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông sáp nhập, từ tháng 7-2025, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Chủ đầu tư dự án có hồ chứa nước bị vỡ ở Lâm Đồng đã đền bù cho người dân những gì?

Chủ đầu tư dự án có hồ chứa nước bị vỡ ở Lâm Đồng đã đền bù cho người dân những gì?

(NLĐO) - Sau sự cố vỡ hồ chứa nước tại Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án trên núi Tân Lai dự kiến hỗ trợ 500 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại

Các hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng vẫn chưa tháo dỡ

(NLĐO) - Dù đã có công văn khẩn yêu cầu tháo cạn hồ, phá bờ vách ngăn trước ngày 7-11 nhưng đến nay, chủ hồ vẫn chưa thực hiện đầy đủ trên núi Tân Lai

Biển động, hàng loạt tàu cá tại Lâm Đồng bị sóng đánh chìm

(NLĐO) - Sóng lớn và gió mạnh liên tục quật chìm 8 tàu thuyền ven bờ biển Lâm Đồng, khiến nhiều phương tiện hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người

Lâm Đồng công tác cán bộ Đắk Nông HĐND tỉnh Lâm Đồng ông Lưu Văn Trung
