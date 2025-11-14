Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Chiều 14-11, HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), trong đó có công tác kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.



Ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Thái. Trước đó, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hoài Anh. Trước đó, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở giới thiệu của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng. Với số phiếu tán thành 110/112, ông Lưu Văn Trung trúng cử, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho rằng đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng giao phó.

Ông Lưu Văn Trung khẳng định sẽ cùng với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.