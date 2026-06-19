Lâm Đồng: Tìm kiếm 3 người mất tích khi tắm sông

Ngày 19-6, UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích khi tắm sông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 người mất tích.

3 người mất tích gồm anh Đoàn Mạnh Tài (37 tuổi), Đoàn Mạnh Nguyên (16 tuổi, con trai anh Tài), Đoàn Văn Kim Phát (14 tuổi, cháu anh Tài, cùng ngụ tại xã Tân Hà Lâm Hà).

Theo thông tin ban đầu, chiều 18-6, anh Tài đưa con và cháu đến một đoạn sông chảy qua địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà tắm, thế nhưng một lúc sau cả 3 người bị nước cuốn trôi, mất tích.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên do khu vực sông này nước sâu nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.