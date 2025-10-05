Không có dự án Sam Hills Bảo Lộc của Sam Group ở Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không có dự án Sam Hills Bảo Lộc của Sam Group ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có dự án bất động sản nào tên là Khu biệt thự Sam Hills Bảo Lộc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Vừa qua, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Trong đó, ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Sam Group, ông Lê Ngọc Thạch - Tổng Giám đốc và ông Lê Văn Xá - Giám đốc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền 16,3 tỉ đồng từ "dự án ma" Khu biệt thự Sam Hills Bảo Lộc ở tỉnh Lâm Đồng.

Không có dự án Sam Hills Bảo Lộc của Sam Group ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Khu đất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group dùng để vẽ "dự án ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Xá đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng để hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án "Khu biệt thự Sam World Đamb'ri", "Sam Hills Lộc Quảng" và "Sam World Lộc Quảng" tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ). Sau khi nhận tiền đặt cọc, Công ty Sam Group không thực hiện ký hợp đồng như thỏa thuận mà đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, để phục vụ điều tra vụ án, tháng 11-2024, Công an TP HCM đã có văn bản gửi UBND TP Bảo Lộc (cũ) đề nghị phối hợp điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 466 ngày 21-6-2024.

Quá trình kiểm tra và cung cấp thông tin cho Công an TP HCM, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (cũ) xác định tại các thửa đất ở xã Đam Bri (nay thuộc Phường 2 Bảo Lộc) không có dự án nào tên gọi là Khu biệt thự Sam Hills Bảo Lộc hoặc tên gọi khác được cơ quan chức năng phê duyệt.

Hơn nữa, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn các phường thuộc TP Bảo Lộc (cũ) cũng không có các dự án "Khu biệt thự Sam World Đamb'ri", "Sam Hills Lộc Quảng" và "Sam World Lộc Quảng". Trước đây, những "dự án ma" này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi cho các bị hại, Công an TP HCM đề nghị ai là bị hại của Công ty Sam Group đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM trước ngày 8-10-2025 để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM; số điện thoại: 0693187783 hoặc số điện thoại cán bộ thụ lý: 0903852528.

Lâm Đồng xiết chặt quản lý thị trường bất động sản

Liên quan đến quản lý thị trường bất động sản tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng đã yêu cầu các xã, phường và đặc khu phối hợp với chủ đầu tư công bố thông tin các dự án tại địa bàn; thông báo cho người dân biết các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai;c ảnh báo cho người dân đề cao cảnh giác các hành vi mua bán không lành mạnh, thông tin sai sự thật, tránh rủi ro, thiệt hại kinh tế phát sinh khi tham gia giao dịch.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp gỡ khó nhà ở và bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp gỡ khó nhà ở và bất động sản

(NLĐO) - Thủ tướng đề nghị xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện chính sách nhà ở, phát triển thị trường bất động sản.

TP HCM: Kiến nghị gỡ khó cho gần 100 dự án bất động sản

(NLĐO) - UBND TP HCM kiến nghị áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất ban hành năm 2015 để tính nghĩa vụ tài chính cho gần 100 dự án bất động sản.

Tổng Bí thư: Sửa Luật Đất đai cần đặt trong tổng thể các luật về thuế, nhà ở, bất động sản

(NLĐO) - Tổng Bí thư yêu cầu khi sửa Luật Đất đai, cần nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay, bảo đảm xử lý tổng thể, căn cơ.

bất động sản Công an TP HCM Lâm Đồng dự án ma Bảo Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo