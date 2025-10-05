Không có dự án Sam Hills Bảo Lộc của Sam Group ở Lâm Đồng

Vừa qua, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Trong đó, ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Sam Group, ông Lê Ngọc Thạch - Tổng Giám đốc và ông Lê Văn Xá - Giám đốc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền 16,3 tỉ đồng từ "dự án ma" Khu biệt thự Sam Hills Bảo Lộc ở tỉnh Lâm Đồng.

Khu đất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group dùng để vẽ "dự án ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Xá đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng để hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án "Khu biệt thự Sam World Đamb'ri", "Sam Hills Lộc Quảng" và "Sam World Lộc Quảng" tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ). Sau khi nhận tiền đặt cọc, Công ty Sam Group không thực hiện ký hợp đồng như thỏa thuận mà đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, để phục vụ điều tra vụ án, tháng 11-2024, Công an TP HCM đã có văn bản gửi UBND TP Bảo Lộc (cũ) đề nghị phối hợp điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 466 ngày 21-6-2024.

Quá trình kiểm tra và cung cấp thông tin cho Công an TP HCM, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (cũ) xác định tại các thửa đất ở xã Đam Bri (nay thuộc Phường 2 Bảo Lộc) không có dự án nào tên gọi là Khu biệt thự Sam Hills Bảo Lộc hoặc tên gọi khác được cơ quan chức năng phê duyệt.

Hơn nữa, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn các phường thuộc TP Bảo Lộc (cũ) cũng không có các dự án "Khu biệt thự Sam World Đamb'ri", "Sam Hills Lộc Quảng" và "Sam World Lộc Quảng". Trước đây, những "dự án ma" này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi cho các bị hại, Công an TP HCM đề nghị ai là bị hại của Công ty Sam Group đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM trước ngày 8-10-2025 để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM; số điện thoại: 0693187783 hoặc số điện thoại cán bộ thụ lý: 0903852528.