Toàn cảnh đi lại dịp lễ Quốc khánh 2-9

Dịp lễ 2-9 năm nay, người dân cả nước háo hức chờ đón sự kiện trọng đại của dân tộc: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội sáng 2-9. Những ngày này dòng người từ các tỉnh, thành khắp cả nước đổ về thủ đô ngày một đông.

Hà Nội: Phân luồng giao thông

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường cửa ngõ vào Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng đông đúc, lượng phương tiện tăng cao hơn thường lệ. Tại các bến xe, ga tàu, dòng người từ khắp các tỉnh, thành liên tục đổ về thủ đô, tạo nên không khí nhộn nhịp, rộn ràng trước thềm đại lễ 2-9.

Ngày 29-8, Công an TP Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm phục vụ lễ tổng duyệt. Cụ thể, thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm từ 22 giờ ngày 29-8 đến 13 giờ ngày 30-8.

Theo đó, cơ quan chức năng cấm triệt để đối với tất cả phương tiện trên nhiều tuyến đường khu vực lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. Từ 22 giờ ngày 29-8, Cục CSGT sẽ hạn chế xe tải từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ) trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hướng về trung tâm Hà Nội.

Cục CSGT khuyến cáo trong thời gian thực hiện phân luồng, doanh nghiệp vận tải, tài xế, các chủ phương tiện thuộc đối tượng phân luồng và nhân dân khi cần hạn chế tối đa tham gia giao thông trên các tuyến, đoạn tuyến và khung thời gian thông báo tạm thời hạn chế phương tiện giao thông đường bộ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết đã triển khai kế hoạch vận hành cho cả 2 tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội. Theo đó, ngày 29-8, tàu hoạt động liên tục từ 5 giờ 30 phút đến 3 giờ 10 phút ngày 30-8, với tần suất 10 phút/chuyến. Ngày 30-8, tàu chạy từ 4 giờ 30 phút đến 22 giờ với tần suất 6-10 phút/chuyến. Từ 0 giờ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9, hành khách di chuyển tại tất cả các ga trên 2 tuyến metro sẽ được miễn phí vé. Hành khách được khuyến cáo nên ăn uống đầy đủ, chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lượng khách đông và có thể phải xếp hàng trong thời gian dài.

Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Hà Nội dừng hoạt động 18 tuyến buýt kể từ thời điểm phân luồng giao thông; điều chỉnh 35 tuyến dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động để vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào trung tâm thành phố…

Khách đến Bến xe Miền Đông mua vé đi các tỉnh chiều 29-8. Ảnh: NGỌC QUÝ

TP HCM: Bến xe chật kín, khách loay hoay mua vé

Chiều 29-8, càng về cuối ngày, dòng người đổ về Bến xe Miền Đông càng đông. Ngay phía trước cổng bến xe, hàng dài phương tiện nối nhau khiến khu vực có lúc rơi vào tình trạng ùn ứ nhẹ.

Theo ghi nhận, lượng hành khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng "cháy vé" từ sớm. Tại quầy bán vé của Công ty CP Xe khách Phương Trang, nhân viên cho hay toàn bộ vé tuyến TP HCM - Đà Lạt đã bán hết sạch trong 2 ngày 29 và 30-8. Trong khi đó, đại diện quầy Kumho Samco Bus cho hay vẫn còn một số vé đi Đà Lạt nhưng chỉ rải rác vào buổi tối, số lượng ít, giá lên đến 400.000 đồng/ghế. Nhà xe Hoàng Thủy cũng chung tình trạng, tuyến TP HCM - Gia Lai hết sạch vé dù đã tăng cường thêm nhiều chuyến, có lượt huy động 5 - 8 xe chạy cùng lúc vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Quân (ngụ phường Bình Thạnh) lắc đầu khi rời quầy vé nói: "Sáng nay gia đình tôi bàn nhau đi Đà Lạt nghỉ dưỡng mấy ngày. Nhưng hỏi cả loạt nhà xe mà không còn đủ 4 ghế cho cả nhà. Đành ngậm ngùi quay về, xem như kế hoạch du lịch tan vỡ".

Nhiều tuyến đường về quê cũng khan hiếm vé. Đại diện nhà xe Hoàng Long tại Bến xe Miền Đông cho biết tuyến Sài Gòn - Quảng Nam vẫn còn vé, song giá lên tới 800.000 đồng/ghế. Con số này khiến nhiều lao động, sinh viên phải bỏ ý định về quê. Anh Phạm Minh Nhựt (SN 2006) chia sẻ ban đầu tính về quê dịp lễ nhưng khi hỏi giá vé thì đành đổi ý. "Giá vé về miền Trung cao quá. Tôi về Quảng Nam mà hơn 800.000 đồng/lượt thì chịu, chưa kể chiều quay lại cũng tương tự. Mức này vượt quá khả năng nên tôi quyết định ở lại TP HCM" - anh Nhựt nói.

Theo ông Tạ Chương Chín, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, trong ngày 29-8, khách bắt đầu đổ về bến đi các tuyến Tây Nguyên, lượng khách tăng cao từ 16 giờ đến 22 giờ cùng ngày. "Dự kiến lượng khách tăng cao trong 2 ngày 29-8 và 30-8 với khoảng 14.600 - 15.800 lượt/ngày, tăng 40% so với ngày thường. Về giá vé, các hãng xe phụ thu tối đa không quá 40% để bù chiều xe chạy rỗng. Lượng khách tăng cao nên các hãng xe có kế hoạch điều xe tăng cường" - ông Chín cho hay.

Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng Phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, thông tin ngày 29-8 có khoảng 55.000 lượt khách qua bến với hơn 1.800 xe phục vụ. Các tuyến đông khách là từ TP HCM đi Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc…

Lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong ngày 30-8 với khoảng 56.000 khách. "Để bảo đảm phục vụ hành khách, có 7 hãng xe thông báo kế hoạch tăng cường xe với 63 phương tiện" - ông Hậu nói.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, lượng khách đi lại dịp lễ năm nay dự kiến tăng 27% so với cùng kỳ, trong đó ngày cao điểm là 29 và 30-8 đạt khoảng 14.500 khách/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Trong khi đó, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên miễn vé cho hành khách đi ngày 2-9 khi dùng căn cước công dân hoặc mã QR trên ứng dụng quét tại các cổng soát ở nhà ga.

Đường sắt cho chạy thêm 54 chuyến tàu Ông Huỳnh Thế Sơn, Phó trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, cho biết để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao dịp lễ 2-9, ngoài các đoàn tàu chạy hằng ngày, đường sắt tổ chức chạy thêm 54 chuyến tàu, cung cấp khoảng 200.000 vé trên các tuyến có nhu cầu lớn. Thời gian gần đây, nhiều chuyến tàu về Hà Nội luôn đông khách, nhiều chuyến kín chỗ.

Bay từ TP HCM đi Hà Nội, những điều cần biết Ngày 29-8, theo ghi nhận, giá vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội bất ngờ giảm mạnh. Các hãng hàng không như Vietjet, Bamboo Airways đang mở bán nhiều vé máy bay chiều từ TP HCM ra Hà Nội với giá thấp nhất khoảng 2 triệu đồng/chặng. Đây là mức giá thấp hơn so với khoảng 2,2 triệu đồng/chặng tuần trước. Đồng thời, nếu so với đầu tháng 8, giá vé máy bay đi Hà Nội đã giảm rất mạnh - so với mức khoảng 2,7-2,8 triệu đồng/chặng. Vietnam Airlines đang mở bán vé chặng này với giá thấp nhất từ 2,2 triệu đồng/chặng, giảm mạnh so với mức khoảng 3,8 triệu đồng/chặng đầu tháng 8. Giá vé máy bay giảm trong bối cảnh các hãng hàng không liên tục tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, nhất là điểm đến Hà Nội với đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh. Theo Vietnam Airlines, trong 6 ngày cao điểm, từ 29-8 đến 3-9, hãng sẽ cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến - tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm 2024. Riêng thị trường nội địa, hãng bố trí khoảng 418.000 ghế, tăng 30% so với dịp lễ năm ngoái, tập trung vào các tuyến trục như Hà Nội - TP HCM, Đà Nẵng và các đường bay kết nối đến Cam Ranh, Đà Lạt, Huế… Vietjet cũng cho biết đã bổ sung gần 10.000 chỗ, tương đương 50 chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Các chuyến bay tăng cường trải đều trên những đường bay du lịch nội địa sôi động như TP HCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế… nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và nghỉ dưỡng của người dân. Tại TP HCM, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp cao điểm lễ 2-9, dự kiến tổng số chuyến bay trung bình một ngày là 730 chuyến đi và đến, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại. Các chuyến bay được hãng hàng không tập trung vào những đường bay nội địa từ TP HCM đi các tỉnh, thành, nhất là Hà Nội. Riêng 2 ngày cao điểm nhất của chiều đi từ TP HCM là 30-8 và chiều trở lại TP HCM ngày 2-9, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 750 chuyến bay với 130.000 khách. "Hệ thống bảng thông tin điện tử FIDS tại sân bay sẽ hiển thị tất cả chuyến bay tại nhà ga T1 và T3 đầy đủ cho hành khách, đặc biệt trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời" - đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nói. Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam cho biết ước tính trong ngày cao điểm nhất dịp 2-9, sân bay này sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. T.Phương



