Lâm Đồng vừa buộc thu hồi 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

Ngày 21-10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho hay cơ quan này đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh và đơn vị liên quan đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm chất lượng.



Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thu hồi 3 loại mỹ phẩm có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm Oral care gel (số tiếp nhận phiếu công bố: 188/21/CBMP-BN cấp ngày 19-7-2021, số lô 310325/MP, ngày sản xuất 8-3-2025) vì có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt; nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Thu hồi sản phẩm Nanotech AG+ (số tiếp nhận phiếu công bố: 78/19/CBMP-BN cấp ngày 28-5-2019, số lô 221123/MP, ngày sản xuất 2-11-2023) với lý do có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Thu hồi sản phẩm Kam For Kids (số tiếp nhận phiếu công bố: 39/22/CBMP-BN cấp ngày 27-1-2022, số lô 420325/MP,ngày sản xuất 27-3-2025) với lý do sản phẩm có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Cả ba lô mỹ phẩm này có cùng tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông – TNHH, đóng tại cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.



