Kinh tế

Lâm Đồng vừa buộc thu hồi 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

Trường Nguyên

(NLĐO) - Ba loại mỹ phẩm buộc thu hồi vì có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Ngày 21-10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho hay cơ quan này đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh và đơn vị liên quan đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm chất lượng.

Lâm Đồng thu hồi 3 loại mỹ phẩm sai tính năng công bố - Ảnh 1.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thu hồi 3 loại mỹ phẩm có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm Oral care gel (số tiếp nhận phiếu công bố: 188/21/CBMP-BN cấp ngày 19-7-2021, số lô 310325/MP, ngày sản xuất 8-3-2025) vì có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt; nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Thu hồi sản phẩm Nanotech AG+ (số tiếp nhận phiếu công bố: 78/19/CBMP-BN cấp ngày 28-5-2019, số lô 221123/MP, ngày sản xuất 2-11-2023) với lý do có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Thu hồi sản phẩm Kam For Kids (số tiếp nhận phiếu công bố: 39/22/CBMP-BN cấp ngày 27-1-2022, số lô 420325/MP,ngày sản xuất 27-3-2025) với lý do sản phẩm có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Cả ba lô mỹ phẩm này có cùng tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông – TNHH, đóng tại cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.


Ông Đặng Hồng Sỹ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Đặng Hồng Sỹ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

(NLĐO) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng phân công ông Đặng Hồng Sỹ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lâm Đồng chuẩn bị đấu giá khu “đất vàng” hơn 48 ha ven biển Mũi Né

(NLĐO) - Khu “đất vàng” dọc đường biển Mũi Né được tỉnh Lâm Đồng đưa vào danh mục đấu giá năm 2025, phục vụ phát triển đô thị - du lịch

Lâm Đồng: Nhiều dự án chờ chuyển mình

Lâm Đồng có tiềm năng rất lớn để tăng sức bật kinh tế - xã hội gắn với phát triển và bảo vệ rừng

