Sắp diễn ra 3 sự kiện quan trọng ở Lâm Đồng

Ngày 16-4, UBND tỉnh Lâm Đồng họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị cho các hoạt động quan trọng sắp tới gồm: Lễ khởi công xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng; lễ Khai mạc chuỗi hoạt động "Chào Mùa du lịch hè năm 2026"; Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.



Phối cảnh mô hình nhà ga dân dụng sân bay Phan Thiết sắp khởi công vào cuối tháng 4-2026.

Theo báo cáo, hiện nay hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được nhà đầu tư trình thẩm định; Bộ Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến của 11 đơn vị liên quan. Để tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án. Dự kiến đến ngày 17-4 sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến thẩm định và đến ngày 21-4 sẽ có kết quả thẩm định chính thức.

Theo Sở Xây dựng, dự kiến Lễ khởi công sẽ diễn ra vào sáng 27-4 tại khu vực cuối đường vào Cảng hàng không Phan Thiết (phường Mũi Né) với khoảng 300 đại biểu khách mời từ Trung ương và địa phương.

Còn theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các công tác chuẩn bị cho việc Khai mạc chuỗi hoạt động "Chào Mùa du lịch hè năm 2026" và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đang được thực hiện đúng kế hoạch.

Tại chuỗi hoạt động "Chào Mùa du lịch hè năm 2026" dự kiến có khoảng 72 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình kích cầu vào tối 26-4 tại Khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết) cùng 300 đại biểu tham dự.

Đồng thời, mọi việc chuẩn bị cho Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né cũng đã hoàn tất các khâu.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện chương trình, kịch bản, công tác hậu cần chu đáo, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức để sự kiện diễn ra trang trọng và thành công.