Thời sự

Sắp diễn ra 3 sự kiện quan trọng ở Lâm Đồng

Nhất Đăng

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng sắp khởi công hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết, công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia Mũi Né và hoạt động Chào mùa du lịch hè 2026.

Ngày 16-4, UBND tỉnh Lâm Đồng họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị cho các hoạt động quan trọng sắp tới gồm: Lễ khởi công xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng; lễ Khai mạc chuỗi hoạt động "Chào Mùa du lịch hè năm 2026"; Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo cho 3 sự kiện quan trọng cuối tháng 4 - Ảnh 1.

Phối cảnh mô hình nhà ga dân dụng sân bay Phan Thiết sắp khởi công vào cuối tháng 4-2026.

Theo báo cáo, hiện nay hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được nhà đầu tư trình thẩm định; Bộ Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến của 11 đơn vị liên quan. Để tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án. Dự kiến đến ngày 17-4 sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến thẩm định và đến ngày 21-4 sẽ có kết quả thẩm định chính thức.

Theo Sở Xây dựng, dự kiến Lễ khởi công sẽ diễn ra vào sáng 27-4 tại khu vực cuối đường vào Cảng hàng không Phan Thiết (phường Mũi Né) với khoảng 300 đại biểu khách mời từ Trung ương và địa phương.

Còn theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các công tác chuẩn bị cho việc Khai mạc chuỗi hoạt động "Chào Mùa du lịch hè năm 2026" và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đang được thực hiện đúng kế hoạch.

Tại chuỗi hoạt động "Chào Mùa du lịch hè năm 2026" dự kiến có khoảng 72 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình kích cầu vào tối 26-4 tại Khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết) cùng 300 đại biểu tham dự.

Đồng thời, mọi việc chuẩn bị cho Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né cũng đã hoàn tất các khâu.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện chương trình, kịch bản, công tác hậu cần chu đáo, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức để sự kiện diễn ra trang trọng và thành công.

Hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết có diện tích sử dụng khoảng 74,6 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.797 tỉ đồng.

Trong đó khu bay sẽ được xây dựng sân đỗ máy bay kích thước 170,5 m × 455 m, đáp ứng 6 vị trí đỗ, gồm 2 vị trí Code E và 4 vị trí Code C; xây dựng 2 đường lăn nối vào sân đỗ. Dự án cũng đầu tư tháp kiểm soát không lưu cao 45 m gồm 12 tầng, nhà điều hành 3 tầng diện tích 1.850 m², cùng hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng sân đỗ và hệ thống quan trắc thời tiết AWOS.

Nhà ga hành khách được xây dựng với diện tích khoảng 16.000 – 18.000 m², đáp ứng công suất khai thác khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Bài học đắt giá cho nhóm thanh thiếu niên "thích thể hiện" ở Lâm Đồng

Bài học đắt giá cho nhóm thanh thiếu niên “thích thể hiện” ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên ở xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức đua xe, bốc đầu rồi sau đó đăng clip lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Lâm Đồng yêu cầu không hoán đổi để kéo dài ngày nghỉ lễ

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị không thực hiện hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thời gian nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.

Lâm Đồng: Mưa giông và lốc xoáy làm hư hỏng nhiều nhà dân

(NLĐO) - Tại một số xã phía nam tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa giông, lốc xoáy kèm mưa đá khiến 11 nhà dân hư hỏng.

