UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành và UBND các xã, phường, đặc khu về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất Đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.



Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu không hoán đổi để kéo dài ngày nghỉ lễ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.

Theo đó, UBND tỉnh khẳng định lịch nghỉ lễ các dịp này được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Các đơn vị không thực hiện hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thời gian nghỉ trong dịp này.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các xã, phường, đặc khu bố trí lịch trực theo quy định, bảo đảm giải quyết kịp thời công việc, duy trì tốt công tác phục vụ tổ chức và người dân.