Làm rõ đơn "tố" trường mầm non ở Gia Lai "cắt xén" bữa ăn bán trú

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm rõ đơn "tố" trường mầm non ở Gia Lai "cắt xén" bữa ăn bán trú

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Một trường mầm non ở Gia Lai bị phụ huynh làm đơn phản ánh có dấu hiệu "cắt xén" bữa ăn bán trú.

Nhiều phụ huynh vừa có đơn gửi UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai phản ánh bữa ăn bán trú của học sinh có dấu hiệu bị "cắt xén", chưa tương xứng với mức tiền đóng góp.

Đứng đơn đại diện cho Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Mầm non 19-5, bà T.N cho biết nhiều phụ huynh phản ánh rằng con em đi học về nhà thường than thở không được ăn no. Trưa 11-11-2025, bà T.N cùng 4 người đại diện Hội phụ huynh học sinh bất ngờ đến kiểm tra bếp ăn của trường. Để phục vụ bữa ăn cho 121 học sinh, nhà trường kê khai đã mua nhiều loại thực phẩm.

Làm rõ bữa ăn bán trú tại trường Mầm non 19 - 5 ở Gia Lai bị tố cắt xén - Ảnh 1.

Một số nội dung phụ huynh đứng đơn phản ánh tới cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, những phụ huynh này thấy rằng trọng lượng thực phẩm thực tế ít hơn nhà trường kê khai. 

Điển hình như kê khai 2,5 kg thịt heo nhưng thực tế trong bếp chỉ khoảng 1,5 kg; tôm 1,5 kg nhưng thực tế khoảng 1 kg. Giá trị bữa ăn chỉ khoảng 1.839.000 đồng trong khi phụ huynh đóng góp 2.420.000 đồng, chênh lệch gần 600.000 đồng.

Ngoài ra, các phụ huynh này cũng phản ánh một số khoản thu như: tiền đồ dùng học tập, vệ sinh, chi phí nhân công phục vụ bếp ăn chưa được thông tin rõ ràng, minh bạch.

Qua đó, các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc nhà trường có hay không hành vi "cắt xén" bữa ăn bán trú, nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh và sự minh bạch trong các khoản đóng góp.

Bà Thái Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19-5, cho biết nhà trường thu tiền ăn bán trú theo thỏa thuận với phụ huynh. Hằng ngày, việc mua thực phẩm căn cứ theo giá thị trường và được tổng hợp, quyết toán định kỳ vào cuối tháng. 

Ngày 11-11-2025, khi phụ huynh kiểm tra thì lượng thịt thiếu khoảng 1 kg là do đơn vị cung cấp sẽ bổ sung vào chiều cùng ngày, các thực phẩm khác đều đầy đủ.

Làm rõ bữa ăn bán trú tại trường Mầm non 19 - 5 ở Gia Lai bị tố cắt xén - Ảnh 3.

Trường Mầm non 19-5 bị tố cắt xén bữa ăn bán trú, chính quyền địa phương đã kiểm tra và chưa xác định sai phạm

Nhà trường khẳng định không có chuyện "cắt xén" bữa ăn bán trú của học sinh nhưng  thừa nhận còn thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm. 

"Phụ huynh kiểm tra không cân đo khối lượng thực phẩm, chủ yếu đánh giá bằng quan sát nên chưa thật sự chính xác" - bà Tâm nói và cho biết nhà trường đã mời phụ huynh lên trao đổi, giải thích những thiếu sót trong khâu quản lý bếp ăn.

Còn nội dung phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu, chi chưa minh bạch thì bà Thái Thị Tâm cho biết nhà trường có đầy đủ hồ sơ, bảng kê và quyết toán theo năm học. Tuy nhiên chưa thông tin đầy đủ khiến phụ huynh băn khoăn, thắc mắc.

Chưa thể xác định nhà trường "cắt xén" bữa ăn

Liên quan vụ việc này, UBND xã Bờ Ngoong đã thành lập tổ công tác để xác minh, đối chiếu nội dung phản ánh của phụ huynh với hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Qua kiểm tra chưa có căn cứ xác định Trường Mầm non 19-5 "cắt xén" suất ăn của học sinh. Các số liệu về việc "cắt xén" tiền ăn theo ngày nêu trong đơn phản ánh chưa đủ chứng cứ kèm theo để xem xét xử lý theo hướng vi phạm.

UBND xã Bờ Ngoong đã yêu cầu nhà trường khắc phục các thiếu sót, tăng cường công khai thông tin về hoạt động bán trú như: mức thu, thực đơn, quyết toán định kỳ để phụ huynh giám sát.


Tin liên quan

Trường tiểu học thông báo dừng bán trú bị yêu cầu chấn chỉnh

Trường tiểu học thông báo dừng bán trú bị yêu cầu chấn chỉnh

(NLĐO) - Sau khi Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thông báo dừng bán trú khiến phụ huynh hoang mang, Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh.

Phát hiện loạt vi phạm trong cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức, địa phương đề xuất duy trì bếp ăn bán trú

(NLĐO) - Sau khi phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức cùng hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, bếp ăn bán trú của trường bị tạm đình chỉ hoạt động 5 tháng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo