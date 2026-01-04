HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trường tiểu học thông báo dừng bán trú bị yêu cầu chấn chỉnh

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thông báo dừng bán trú khiến phụ huynh hoang mang, Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh.

Ngày 4-1, Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết đã có văn bản đề nghị UBND phường Pleiku chấn chỉnh và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT tại văn bản số 3467/SGDĐT-KHTC ngày 20-12 (văn bản 3467).

Theo đó thực hiện Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai, Sở GD-ĐT ra văn bản 3467 để triển khai thực hiện. Trong đó có nội dung: "các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập có vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: "Nhân viên nấu ăn" được bố trí lao động hợp đồng để thực hiện công việc nấu ăn, việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi dừng bán trú: Nguyên nhân và chấn chỉnh từ Sở GD - ĐT - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Pleiku chấn chỉnh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi vì thông báo dừng chế độ bán trú

Tuy nhiên, ngày 31-12-2025, bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã ban hành thông báo số 07/TB-NVT về việc tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ ngày 5-1.

Lý do các quy định về nguồn chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú năm 2026 chưa được đề cập trong Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai nên nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý để duy trì.

Do việc tạm dừng bán trú, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con em sau giờ học buổi sáng (10 giờ 5 phút) và trước giờ học buổi chiều (16 giờ 5 phút), theo thời khóa biểu của trường.

Sở GD-ĐT Gia Lai cho rằng việc ra thông báo trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động bán trú trên địa bàn. Qua đó Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Pleiku kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thực hiện nghiêm các nội dung đã được Sở GD-ĐT hướng dẫn.

Không chỉ riêng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cùng ngày, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (xã Biển Hồ) cũng ban hành văn bản với nội dung tương tự và gửi đến phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Phụ huynh hoang mang vì nhiều trường tại Lâm Đồng bất ngờ dừng bán trú

Phụ huynh hoang mang vì nhiều trường tại Lâm Đồng bất ngờ dừng bán trú

(NLĐO) - Trước thềm năm học mới, hàng loạt trường mầm non, tiểu học tại tỉnh Lâm Đồng bất ngờ thông báo dừng bán trú cho học sinh, khiến phụ huynh hoang mang.

Phát hiện loạt vi phạm trong cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức, địa phương đề xuất duy trì bếp ăn bán trú

(NLĐO) - Sau khi phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức cùng hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, bếp ăn bán trú của trường bị tạm đình chỉ hoạt động 5 tháng

