Trường tiểu học thông báo dừng bán trú bị yêu cầu chấn chỉnh

Ngày 4-1, Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết đã có văn bản đề nghị UBND phường Pleiku chấn chỉnh và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT tại văn bản số 3467/SGDĐT-KHTC ngày 20-12 (văn bản 3467).

Theo đó thực hiện Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai, Sở GD-ĐT ra văn bản 3467 để triển khai thực hiện. Trong đó có nội dung: "các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập có vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: "Nhân viên nấu ăn" được bố trí lao động hợp đồng để thực hiện công việc nấu ăn, việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tuy nhiên, ngày 31-12-2025, bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã ban hành thông báo số 07/TB-NVT về việc tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ ngày 5-1.

Lý do các quy định về nguồn chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú năm 2026 chưa được đề cập trong Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai nên nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý để duy trì.

Do việc tạm dừng bán trú, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con em sau giờ học buổi sáng (10 giờ 5 phút) và trước giờ học buổi chiều (16 giờ 5 phút), theo thời khóa biểu của trường.

Sở GD-ĐT Gia Lai cho rằng việc ra thông báo trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động bán trú trên địa bàn. Qua đó Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Pleiku kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thực hiện nghiêm các nội dung đã được Sở GD-ĐT hướng dẫn.