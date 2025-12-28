Phát hiện loạt vi phạm trong cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh

Ngày 28-12, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ để xử lý sai phạm của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (Công ty Nhật Anh), liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh.



Khu vực chế biến thức ăn cho các học sinh không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an TP Hà Nội) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Công ty Nhật Anh trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học trên địa bàn xã Mỹ Đức (TP Hà Nội).

Ngày 25-12, PA03 Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty Nhật Anh tại các trường ở xã Mỹ Đức, gồm: Trường tiểu học Đại Hưng, Trường tiểu học Hợp Thanh A, Trường tiểu học Hợp Thanh B, Trường tiểu học Hợp Tiến B.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học. Trong đó, việc giao nhận thực phẩm của Công ty Nhật Anh không đảm bảo an toàn, vận chuyển bằng xe máy thiếu dụng cụ bảo quản; thực phẩm không có nhãn mác; khu vực bếp chế biến không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiết kế không tránh ô nhiễm chéo, cống thoát nước không che kín, có côn trùng; nhân viên không sử dụng găng tay, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định.

Ngoài ra, Công ty Nhật Anh đã sử dụng xe máy kéo xe bò cải tiến để vận chuyển suất ăn cho Trường tiểu học Đại Hưng, không đảm bảo vệ sinh.

Đặc biệt, Công ty Nhật Anh còn làm khống hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên để gửi UBND xã và các trường thẩm định.

Trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, PA03 Công an TP Hà Nội còn phát hiện Công ty Nhật Anh đã nhập của các đơn vị không bảo đảm về an toàn thực phẩm (thịt lợn, thủy hải sản, rau, củ, quả…), thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.