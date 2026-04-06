Làm rõ hành vi nhóm người có hành vi cản trở CSGT TPHCM

Ngày 6-4, Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bình Chánh đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi cản trở, chống đối lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ.

Nhóm người có dấu hiệu chống đối CSGT.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nhóm người có dấu hiệu chống đối lực lượng CSGT. Vụ việc được xác định xảy ra gần khu vực chợ Hưng Long, xã Bình Chánh.

Theo clip, hai cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ thì nhóm gồm hai người đàn ông và một phụ nữ đã có hành vi cản trở. Sự việc sau đó được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Bước đầu xác định hai cán bộ CSGT trong clip thuộc Trạm CSGT Tân Túc. Khi đó, một người đàn ông trong nhóm vi phạm nồng độ cồn. Sau khi làm việc, người này rời đi nhưng sau đó quay lại xin nhận chìa khóa vì cho rằng bỏ quên, từ đó dẫn đến mâu thuẫn và xô xát.