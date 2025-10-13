HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Làm rõ việc nhân viên an ninh siêu thị tự ý kiểm tra một đứa bé vì nghi ăn cắp thanh socola

Trường Nguyên

(NLĐO) - Người mẹ cho rằng nhân viên an ninh siêu thị Go! Đà Lạt đã tự ý đưa con mình vào phòng kiểm tra khi không có người giám hộ

Ngày 13-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt đang làm rõ thông tin vụ việc người mẹ tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng bảo vệ của siêu thị Go! Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã tự ý kiểm tra con mình khi không có người thân hoặc người giám hộ bên cạnh.

Làm rõ việc nhân viên an ninh siêu thị tự ý kiểm tra em bé vì nghi ăn cắp thanh socola - Ảnh 1.

Siêu thị Go! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo nội dung được đăng tải, ngày 11-10, con của người này đi cùng anh họ vào siêu thị Go! Đà Lạt. Vì nghi ngờ bé lấy cắp một thanh socola nên nhân viên của siêu thị đã đưa bé vào phòng riêng, cách ly với khu vực mua sắm để làm rõ nghi vấn bé lấy cắp thanh socola mà không hề có phụ huynh hay người giám hộ cho bé.

Tuy nhiên khi xem lại camera an ninh thì ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó để lại đúng chỗ cũ. Không phát hiện bé lấy cắp, nhân viên an ninh nói "xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi".

Khi biết vụ việc, người mẹ liên hệ với Phòng chăm sóc khách hàng của siêu thị nhưng sau 1 ngày không được phản hồi. "Có một đứa trẻ bước ra khỏi siêu thị với ánh mắt hoang mang, sợ hãi và tổn thương - vì người lớn đã quên cách cư xử với sự tử tế" - người mẹ này viết trên mạng xã hội.

Sau đó, người mẹ được bộ phận an ninh giải thích rằng họ phải đưa trẻ vào phòng riêng để tránh ảnh hưởng hình ảnh chung và làm phiền người khác mua sắm. Bộ phận này cũng bảo mong gia đình thông cảm họ chỉ làm công ăn lương.

Đến chiều 12-10, người mẹ thông tin rằng được phía siêu thị Go! Đà Lạt mời lên họp. Phía an ninh của siêu thị đã xin lỗi và ghi nhận sai sót trong quá trình xử lý. Hiện gia đình bé 10 tuổi đang chờ câu trả lời chính thức và xin lỗi công khai từ phía siêu thị Go! Đà Lạt.

"Gia đình không trình báo vụ việc nhưng phía Công an phường đã nắm được thông tin và sẽ làm việc với các bên liên quan để làm rõ" - một lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết.

Tin liên quan

Đà Lạt rộn ràng trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ

Đà Lạt rộn ràng trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ

(NLĐO) - Đoàn rước đèn trung thu không lồ quanh các tuyến đường trung tâm Đà Lạt tạo nên không khí sôi động và hào hứng cho người dân và du khách.

Một sự kiện hoành tráng sắp diễn ra ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

(NLĐO) - Sự kiện 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat sẽ có đêm ca nhạc do nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc biểu diễn tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lâm Đồng thu hồi đất dự án Thung lũng hoa Đà Lạt

(NLĐO) - Dự án Thung lũng hoa Đà Lạt được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai, được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng vẫn "đắp chiếu".

Lâm Đồng Đà Lạt Quyền trẻ em siêu thị GO! phường Xuân Hương - Đà Lạt
    Thông báo