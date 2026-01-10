HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Làm sao giảm cân hiệu quả, an toàn?

N.Hà ghi

Chị THÙY DƯƠNG (23 tuổi, ở TP HCM) hỏi: Xin bác sĩ cho biết làm sao để giảm khoảng 4 kg mà an toàn?

 Tôi và bạn bè muốn chụp ảnh áo dài đón Tết song hiện trọng lượng thân hình vượt chuẩn. Xin bác sĩ cho biết làm sao để giảm khoảng 4 kg mà an toàn?

BS.CKI TRẦN QUÝ, Phòng khám MedFit TP HCM, trả lời: Để tư vấn đúng, cần hỏi thêm chị trước khi "chốt" giảm 4 kg. Hiện tại cân nặng và chiều cao là bao nhiêu để ước tính BMI; tiền sử bệnh nền như đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp, buồng trứng đa nang, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp; thuốc đang dùng, chu kỳ kinh nguyệt, giấc ngủ, mức căng thẳng; thói quen ăn uống, lượng đồ ngọt, trà sữa, nước ngọt, rượu bia, tần suất vận động.

Với mốc thời gian còn khoảng 6 tuần là đến Tết, mục tiêu giảm 4 kg là khả thi. Tốc độ giảm cân an toàn thường khoảng 0,5 - 1 kg/tuần. Như vậy, mốc 4 kg trong 6 tuần tương đương khoảng 0,6 - 0,7 kg/tuần, nằm trong khung an toàn.

Cách giảm cân hiệu quả mà an toàn thường không đến từ việc ép cơ thể hay chạy theo các phương pháp giảm quá nhanh. Nền tảng vẫn là tạo thâm hụt năng lượng vừa phải kết hợp ăn uống hợp lý, vận động đều và ngủ đủ. Về ăn uống, "chìa khóa" là ăn đầy đủ các nhóm chất theo hướng kiểm soát khẩu phần chứ không nhịn ăn cực đoan, nên giảm đồ ngọt và nước ngọt, hạn chế món chiên nhiều dầu, tăng đạm nạc để no lâu và giữ cơ, tăng rau và canh để kiểm soát lượng ăn. Về vận động, nên có cardio vừa sức hầu hết các ngày cùng 2 - 3 buổi tập kháng lực mỗi tuần để dáng gọn hơn khi mặc áo dài. Cần tránh tự dùng thuốc giảm cân trôi nổi hay thực phẩm chức năng quảng cáo. Nếu có bệnh nền hoặc từng giảm cân thất bại nhiều lần, nên khám để cá nhân hóa kế hoạch và theo dõi chỉ số an toàn.

