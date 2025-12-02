HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mặt trái đáng lo ngại của kiểu ăn giảm cân đang "hot"

Anh Thư

(NLĐO) - Kiểu ăn giảm cân này làm cho cơ thể yếu hơn, giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ té ngã và chấn thương.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cho thấy nhịn ăn gián đoạn với "quãng nghỉ" quá dài có thể giúp bạn giảm cân, mỡ cơ thể, mỡ máu... cực kỳ hiệu quả, nhưng lại gây mất cơ nạc một cách đáng ngại.

Mặt trái gây giật mình của kiểu ăn giảm cân đang "hot" - Ảnh 1.

Giảm cân bằng cách nhịn ăn gián đoạn quá gắt gao có thể không tốt như bạn nghĩ - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Nhịn ăn gián đoạn là một kiểu ăn uống luân phiên giữa các giai đoạn nhịn ăn có kiểm soát (chỉ uống nước/đồ uống không calo) và giai đoạn ăn uống.

Người ăn kiêng theo kiểu này có thể tự thiết lập khung giờ phù hợp. Ví dụ kiểu nhịn ăn gián đoạn 16-8 đòi hỏi thời điểm bắt đầu bữa ăn đầu tiên và kết thúc bữa ăn cuối cùng trong ngày cách nhau 8 giờ, 16 giờ còn lại không nạp calo. Có thể áp dụng các lịch trình thư thả hơn như 14-10, 12-12.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nutrients, nhóm tác giả xem xét đến kiểu nhịn ăn gián đoạn cách ngày: Một ngày ăn uống bình thường xen lẫn với một ngày chỉ được phép nạp tối đa một bữa nhẹ 400-600 kcal.

Đây là một trong những kiểu nhịn ăn gián đoạn gắt gao nhất, giúp giảm cân, giảm mỡ hiệu quả.

Trong thí nghiệm được nhóm tác giả Singapore thực hiện, một nhóm nam giới châu Á ở độ tuổi 21-35, có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 23 (thừa cân đối với người châu Á) đã được chia làm 2 nhóm nhỏ.

Cả hai nhóm đều thực hiện nhịn ăn gián đoạn cách ngày trong 4 tuần, nhưng một nhóm sẽ được bổ sung một ít protein dưới dạng đạm whey trong những ngày nhịn ăn.

Kết quả cho thấy cả 2 nhóm đều giảm được khối lượng cơ thể, khối lượng mỡ, BMI, mức cholesterol, triglyceride (chất béo trung tính), huyết áp...

Thế nhưng, họ đều bị mất đi khối lượng cơ nạc, bất kể có bổ sung đạm whey hay không.

Đó là một vấn đề lớn: Mất cơ nạc làm giảm tỉ lệ trao đổi chất cơ bản khiến việc duy trì cân nặng khó hơn và dễ tăng mỡ lại ngay sau khi kết thúc giai đoạn nhịn ăn.

Hiện tượng này cũng làm giảm sức mạnh và chức năng thể chất, dẫn đến yếu hơn, giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ té ngã và chấn thương. Về lâu dài, nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe xương và chất lượng cuộc sống.

Nguyên nhân được cho là trong những ngày nhịn ăn, sự thiếu hụt protein đã khiến cơ thể phải bào mòn khối cơ để lấy năng lượng. Lượng protein bổ sung hay nạp vào trong những ngày ăn uống bình thường không bù đắp nổi.

Nghiên cứu mới cảnh báo nếu người lớn tuổi áp dụng kiểu ăn này để giảm cân thì càng nguy hiểm hơn.

