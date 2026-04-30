Lao động

Làm việc xuyên lễ 30-4 và 1-5, người lao động được trả lương thế nào?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Làm việc trong dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, người lao động được hưởng mức lương cao hơn đáng kể so với ngày thường

Kỳ nghỉ năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30-4 đến hết 3-5, kết hợp giữa 2 ngày lễ chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Người lao động làm việc vào ngày lễ 30-4 và 1-5 được hưởng 300%. Ảnh minh hoạ

Trong khi phần lớn người lao động được nghỉ ngơi, sum họp gia đình, vẫn có một bộ phận không nhỏ phải duy trì công việc nhằm bảo đảm dây chuyền sản xuất không gián đoạn, cũng như các dịch vụ thiết yếu như y tế, vận tải, điện, nước… vận hành liên tục. 

Chính vì vậy, pháp luật lao động đã quy định rõ cơ chế trả lương làm thêm vào ngày lễ, Tết với mức cao hơn đáng kể so với ngày thường. Cụ thể, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm, chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ theo quy định tại Điều 112. 

Điểm đáng chú ý là với người lao động hưởng lương tháng, tiền lương ngày nghỉ lễ (100%) vẫn được chi trả đầy đủ, kể cả khi đi làm. Do đó, nếu làm việc trong ngày lễ, tổng thu nhập thực tế có thể đạt khoảng 400% so với ngày làm việc bình thường (gồm 100% lương ngày nghỉ lễ và 300% lương làm thêm). Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau), mức hưởng còn cao hơn do cộng thêm các khoản phụ cấp theo quy định. 

Cụ thể, nếu làm ban đêm vào ngày lễ, tổng mức hưởng có thể lên tới khoảng 390% tiền lương (bao gồm 300% tiền lương làm thêm ngày lễ, 30% phụ cấp làm đêm và thêm 60% tiền lương do làm thêm giờ vào ban đêm). 

Nếu làm ban đêm vào ngày nghỉ bù, tổng mức hưởng khoảng 270%. Về căn cứ tính lương, “tiền lương thực trả” được hiểu là tiền lương của công việc đang đảm nhiệm trong điều kiện bình thường, bao gồm mức lương theo hợp đồng và các khoản phụ cấp gắn với công việc, nhưng không bao gồm các khoản mang tính phúc lợi như hỗ trợ xăng xe, điện thoại, tiền ăn hoặc các khoản thưởng không cố định.

Tiền lương làm thêm dịp 30-4 và 1-5 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo khoản 8 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm được miễn thuế TNCN đối với cá nhân cư trú. Vì vậy, người lao động làm việc vào các dịp như 30-4 và 1-5, phần tiền lương trả thêm do làm ngoài giờ hoặc làm ban đêm sẽ không bị khấu trừ thuế.

1. Người lao động làm việc xuyên dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 được hưởng mức lương làm thêm cao hơn theo quy định của pháp luật.

2. Người lao động làm việc vào ngày lễ được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ theo chế độ.

3. Làm việc ban đêm trong dịp lễ, người lao động được cộng thêm nhiều khoản, khiến thu nhập thực tế tăng đáng kể.

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ đối với người lao động bị nợ BHXH

(NLĐO) - Chế độ BHXH của người lao động được giải quyết trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH

