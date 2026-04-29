Người lao động, doanh nghiệp cùng quan tâm chương trình “Chuẩn mực vàng”

Nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Báo Người Lao Động chính thức công bố Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026.

Đây không chỉ là một hoạt động tôn vinh mà còn là bước đi cụ thể khẳng định vai trò của báo chí trong việc kết nối chính quyền, doanh nghiệp và người lao động đồng hành với TPHCM trên hành trình phát triển bền vững.

Kênh tham chiếu hữu ích

Ngay sau khi chương trình được công bố, Báo Người Lao Động đã nhận về hàng loạt ý kiến phản hồi từ công nhân, người lao động, lãnh đạo doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý nhà nước.

Sự quan tâm nhanh chóng và rộng khắp cho thấy sức hút của một chương trình lần đầu tiên lấy người lao động làm trung tâm trong thước đo đánh giá doanh nghiệp.

Cả người lao động và chủ doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến chương trình

Nhiều người bày tỏ kỳ vọng tiếng nói của họ sẽ thực sự được lắng nghe, phản ánh đúng thực chất môi trường làm việc và đời sống tại doanh nghiệp. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp nhìn nhận đây không chỉ là một danh hiệu để phấn đấu mà còn là "tấm gương soi" để tự điều chỉnh, hoàn thiện chính sách nhân sự, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững.

Ở góc độ quản lý, một số ý kiến đánh giá chương trình có thể trở thành kênh tham chiếu hữu ích, góp phần bổ sung dữ liệu thực tiễn cho việc hoạch định chính sách lao động trong bối cảnh mới.

Áp lực tích cực

Ở góc nhìn doanh nghiệp, TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt, cho rằng điểm đáng chú ý nhất của Chương trình "Doanh nghiệp vì người lao động – Chuẩn mực vàng 2026" không chỉ nằm ở việc vinh danh, mà ở việc tạo ra một "áp lực tích cực" buộc doanh nghiệp phải tự nhìn lại mình.

"Khi người lao động trở thành trung tâm đánh giá, mọi chính sách – từ tiền lương, phúc lợi đến văn hóa ứng xử – đều phải đi vào thực chất, không thể làm cho có hay chỉ để báo cáo. Đây là điểm rất đáng ghi nhận, vì nó chạm đúng vào những vấn đề cốt lõi của quản trị nhân sự hiện nay" - TS Nguyễn Đức Quốc nói.

Tuy vậy, từ thực tế vận hành, ông cũng bày tỏ băn khoăn rằng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực để đáp ứng đồng thời tất cả tiêu chí. Nếu bộ tiêu chí đặt ra quá cao hoặc thiếu linh hoạt theo ngành nghề, quy mô, sẽ dễ khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ cảm thấy "đứng ngoài cuộc".

"Chương trình nên có cách tiếp cận phân tầng, chia nhóm tiêu chí phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Như vậy vừa giữ được chuẩn mực chung, vừa mở rộng cơ hội tham gia" - TS Nguyễn Đức Quốc đề xuất.

Một điểm khác được nhấn mạnh là cần chuyển từ cách đánh giá "ảnh chụp tại một thời điểm" sang ghi nhận quá trình cải tiến liên tục. Theo đó, những doanh nghiệp chưa hoàn hảo nhưng có lộ trình thay đổi rõ ràng, minh bạch cũng nên được khuyến khích.

Ngoài ra, việc lan tỏa các câu chuyện thực tế phía sau mỗi doanh nghiệp – như cách giữ chân lao động, vượt qua khó khăn hay xây dựng môi trường làm việc tích cực – sẽ tạo hiệu ứng mạnh hơn các thông điệp mang tính khẩu hiệu.

"Dung hòa được giữa chuẩn mực cao và tính thực tiễn, chương trình sẽ không chỉ dừng lại ở một danh hiệu, mà trở thành động lực để doanh nghiệp chuyển mình theo hướng nhân văn và bền vững hơn" - TS Nguyễn Đức Quốc kỳ vọng.

Vững tin vào vai trò đồng hành của báo chí

Bà Nguyễn Thị Phương Mai (xã Vĩnh Lộc, TP HCM) cho biết thời gian qua, Báo Người Lao Động luôn bám sát đời sống, việc làm của công nhân. Cách đây 2 năm, bà cùng hơn 60 công nhân tại một doanh nghiệp rơi vào cảnh bị nợ lương kéo dài, cuộc sống chật vật.

Trong giai đoạn khó khăn đó, theo bà Mai, nhờ sự vào cuộc kiên trì của Báo Người Lao Động – từ phản ánh, kết nối đến theo sát vụ việc – cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng và đoàn thể địa phương, quyền lợi của người lao động đã từng bước được giải quyết. Nhiều mạnh thường quân cũng kịp thời hỗ trợ, giúp công nhân vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

"Từ trải nghiệm này, chúng tôi cảm nhận rất rõ vai trò của báo chí, không chỉ phản ánh mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động" – bà Mai nói.

Chính vì vậy, khi Báo Người Lao Động công bố chương trình bình chọn, vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026, bà Mai đánh giá đây là bước đi tiếp nối có ý nghĩa, thể hiện rõ tôn chỉ hướng về người lao động.

Theo bà, chương trình không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp làm tốt mà còn góp phần định hình chuẩn mực ứng xử, lan tỏa trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp. Khi những mô hình tích cực được ghi nhận và nhân rộng, môi trường làm việc sẽ dần trở nên ổn định, minh bạch và công bằng hơn.

"Với công nhân, điều quan trọng không chỉ là có việc làm mà còn là được bảo vệ, được lắng nghe. Những chương trình như thế này khiến chúng tôi thêm niềm tin" – bà Mai bày tỏ.

Mong chương trình lan tỏa mạnh mẽ Anh Nguyễn Hoàng Lê, nhân viên Công ty TNHH A.S Việt Nam, cho biết rất đồng tình với các tiêu chí mà Ban Tổ chức Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026 đưa ra. Theo anh, điểm đáng giá của chương trình là không chỉ nhìn vào mức lương mà còn đánh giá toàn diện việc thực hiện chế độ phúc lợi, điều kiện làm việc và sự quan tâm thực chất của doanh nghiệp đối với người lao động. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, người lao động phải đối mặt với không ít áp lực, việc được doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ càng trở nên ý nghĩa. Anh Lê cho rằng khi đáp ứng được các tiêu chí này, doanh nghiệp đã thể hiện rõ quan điểm xem người lao động là tài sản quý giá, không chỉ là nguồn tạo ra lợi nhuận. Đây cũng chính là yếu tố tạo dựng niềm tin, giúp người lao động yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài. "Tôi mong chương trình được tổ chức thành công và lan tỏa mạnh mẽ hơn, để ngày càng nhiều doanh nghiệp xem đó là mục tiêu phấn đấu, từ đó cải thiện chính sách, nâng cao phúc lợi và đời sống cho người lao động" – anh Lê bày tỏ.

Từ "mối duyên" việc làm đến niềm tin vào chuẩn mực mới

Ông Phan Văn Kỉ (làm việc tại phường Tân Thuận, TP HCM) cho biết ông có nhiều "mối duyên" với Báo Người Lao Động. Cách đây hơn 20 năm, khi còn loay hoay tìm việc sau khi ra trường, ông tham gia một chương trình kết nối việc làm do báo tổ chức và tìm được công việc phù hợp, gắn bó đến nay.

"Với tôi, Báo Người Lao Động không chỉ là kênh thông tin mà còn thực sự đồng hành, hỗ trợ người lao động ở những thời điểm quan trọng của cuộc sống" – ông Kỉ chia sẻ.

Từ trải nghiệm đó, ông đặc biệt quan tâm khi Báo Người Lao Động công bố chương trình bình chọn, vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026, đúng dịp Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động tôn vinh đơn thuần mà còn mang ý nghĩa định hướng, góp phần hình thành những chuẩn mực cụ thể để doanh nghiệp hướng tới trong chăm lo người lao động.

Ông Kỉ nhận định điểm đáng giá của chương trình là đặt người lao động ở vị trí trung tâm. Việc ghi nhận, lan tỏa các doanh nghiệp làm tốt sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thúc đẩy nhiều đơn vị điều chỉnh chính sách theo hướng quan tâm hơn đến thu nhập, môi trường làm việc và đời sống tinh thần của người lao động.

Không chỉ dừng ở ý nghĩa biểu dương, ông kỳ vọng chương trình còn là "cầu nối mềm" giúp thu hẹp khoảng cách giữa người lao động và doanh nghiệp, để tiếng nói của người lao động được lắng nghe đầy đủ hơn.

"Người lao động như chúng tôi không chỉ cần một công việc ổn định mà còn cần một môi trường làm việc tử tế, được tôn trọng và có cơ hội phát triển lâu dài. Tôi tin những chương trình như thế này sẽ góp phần biến mong muốn đó thành hiện thực" – ông Kỉ bày tỏ.

Bà NGUYỄN KIM LOAN - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM: Tạo hiệu ứng lan tỏa, xem người lao động là tài sản quý Tôi ủng hộ và đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026 của Báo Người Lao Động. Nhất là khi chương trình này khởi động đúng dịp Ngày Quốc tế Lao động 1-5, cũng là khởi đầu của Tháng Công nhân năm 2026. Thực tế, người lao động khi lựa chọn một doanh nghiệp để cống hiến và gắn bó lâu dài, điều họ kỳ vọng không chỉ là mức lương ổn định để bảo đảm cuộc sống mà còn mong muốn có thêm nhiều giá trị cộng hưởng, đó là hệ thống phúc lợi đi kèm, là cơ hội được đào tạo, học tập, thăng tiến trong công việc; là môi trường làm việc tốt. Vì vậy, tôi ủng hộ chương trình đặt người lao động vào vị trí trung tâm. Tôi cho rằng, với cách tiếp cận và các nhóm tiêu chí đánh giá cụ thể, chương trình sẽ góp phần khẳng định doanh nghiệp phát triển bền vững phải gắn với trách nhiệm chăm lo người lao động. Việc ghi nhận các doanh nghiệp thực hiện tốt sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường làm việc. Đồng thời, khi đáp ứng các tiêu chí của chương trình, doanh nghiệp đã thể hiện rõ quan điểm xem người lao động là tài sản quý giá, từ đó củng cố niềm tin, giúp người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài.

Ông PHẠM THÀNH CHUNG - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tây Trường Sơn (phường An Nhơn, TP HCM): "Chuẩn mực vàng" phải được đo bằng trải nghiệm thật của người lao động Với vai trò là giám đốc doanh nghiệp, tôi đánh giá cao Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động – Chuẩn mực vàng 2026". Điểm đáng ghi nhận là chương trình đã có sự chuyển hướng rõ rệt, không chỉ nhìn vào mức lương, thưởng mà tiếp cận toàn diện hơn, từ môi trường làm việc, phúc lợi đến cơ hội phát triển và mức độ gắn kết của người lao động. Đây là xu thế tất yếu, bởi trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải đặt con người vào vị trí trung tâm, coi người lao động là tài sản quan trọng nhất. Tuy nhiên, để chương trình thực sự tạo ra giá trị và trở thành một chuẩn mực uy tín, theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là tính thực chất. Bộ tiêu chí cần được xây dựng theo hướng cụ thể, có thể đo lường, so sánh, tránh tình trạng đánh giá cảm tính. Đặc biệt, cần coi trọng tiếng nói của người lao động thông qua các khảo sát độc lập, ẩn danh để phản ánh đúng thực tế trong doanh nghiệp. Khi người lao động được nói lên quan điểm của mình một cách trung thực, kết quả bình chọn mới có ý nghĩa. Bên cạnh đó, chương trình nên có cơ chế theo dõi sau vinh danh. Danh hiệu "Chuẩn mực vàng" không chỉ là sự ghi nhận tại một thời điểm mà cần được duy trì và kiểm chứng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nếu có cơ chế rà soát định kỳ, thậm chí xem xét lại danh hiệu khi doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí, thì giá trị của chương trình sẽ được nâng cao và tạo niềm tin mạnh mẽ hơn trong xã hội. Một điểm tôi cũng kỳ vọng là chương trình sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với thị trường lao động. Nếu các doanh nghiệp đạt danh hiệu được giới thiệu rộng rãi như những nơi làm việc uy tín, được ưu tiên trong các hoạt động kết nối việc làm, thì không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi mà người lao động cũng có thêm cơ sở để lựa chọn môi trường phù hợp. Tôi tin rằng, với cách làm bài bản và định hướng đúng, chương trình sẽ không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn góp phần lan tỏa những chuẩn mực tốt, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến đời sống và quyền lợi của người lao động.

