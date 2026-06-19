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Sức khỏe

Lần đầu diễn tập thực địa với bệnh viện dã chiến 100 giường

N.Dung

(NLĐO) - Lần đầu tiên, bệnh viện dã chiến cấp 3 quy mô 100 giường bệnh được triển khai tại thực địa, sẵn sàng ứng phó các thảm họa và tình huống y tế khẩn cấp.

Ngày 18-6, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa.

Lần đầu diễn tập thực địa với bệnh viện dã chiến 100 giường - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương theo dõi buổi diễn tập ngày 18-6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Tham dự chương trình còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại diện Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết thiên tai, dịch bệnh và các thảm họa đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác phòng thủ dân sự phải không ngừng được nâng cao để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo ông, cuộc diễn tập là dịp kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; khả năng phối hợp giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với các lực lượng liên quan; đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng xử trí tình huống của đội ngũ y tế và lực lượng tham gia.

Với đề mục "Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với các lực lượng tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế", cuộc diễn tập huy động nhiều lực lượng, phương tiện và trang thiết bị hiện đại.

Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 trong diễn tập y tế khẩn cấp - Ảnh 2.
Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 trong diễn tập y tế khẩn cấp - Ảnh 3.
Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 trong diễn tập y tế khẩn cấp - Ảnh 4.
Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 trong diễn tập y tế khẩn cấp - Ảnh 5.

Các lực lượng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống trong diễn tập

Tham gia có Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng công binh, hóa học, thông tin liên lạc, y tế quân đội và lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội.

Các tình huống được xây dựng sát thực tế gồm cháy tại khu điều trị nội trú của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sự cố rò rỉ phóng xạ và hóa chất độc hại, sập đổ công trình, cùng phương án triển khai bệnh viện dã chiến để tiếp nhận và điều trị số lượng lớn nạn nhân.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa. Bệnh viện có quy mô 100 giường bệnh, được trang bị hệ thống X quang, bàn mổ, xe xét nghiệm lưu động, dụng cụ phẫu thuật và cơ số thuốc đầy đủ.

Đơn vị có khả năng thực hiện tối thiểu 15 ca phẫu thuật lớn và 30 ca phẫu thuật nhỏ mỗi ngày, đáp ứng yêu cầu cứu chữa trong các tình huống khẩn cấp quy mô lớn.

Dù thời tiết nắng nóng xen lẫn mưa giông, các lực lượng vẫn duy trì cường độ huấn luyện cao, hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 trong diễn tập y tế khẩn cấp - Ảnh 6.
Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 trong diễn tập y tế khẩn cấp - Ảnh 7.
Lần đầu triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 trong diễn tập y tế khẩn cấp - Ảnh 8.

Lần đầu tiên Bệnh viện Dã chiến cấp 3 được triển khai ngay tại thực địa.

Kết thúc diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu tham quan khu vực triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3, hệ thống trang thiết bị cứu hộ cứu nạn và năng lực bảo đảm y tế khẩn cấp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời động viên các lực lượng tham gia.

Theo Ban tổ chức, kết quả diễn tập góp phần đánh giá năng lực ứng phó tình huống y tế khẩn cấp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các đơn vị phối hợp, đồng thời rà soát, hoàn thiện các phương án phòng thủ dân sự trước các thảm họa, sự cố và thách thức an ninh phi truyền thống.

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