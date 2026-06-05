PC Đà Nẵng diễn tập xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Công ty Điện lực Đà Nẵng tổ chức diễn tập xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) cấp Công ty năm 2026 tại khu vực nhà làm việc Tổ quản lý vận hành Điện lực Duy Xuyên, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng. Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 200 CBCNV đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Tham dự buổi diễn tập có ông Nguyễn Đình Viễn - Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; ông Văn Bá Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước; ông Nguyễn Xuân An - Phó Trưởng Công an xã Nam Phước cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phía PC Đà Nẵng có Ban lãnh đạo Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng xung kích PCTT&TKCN tham gia diễn tập. Ông Nguyễn Đình Tuân - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty chủ trì buổi diễn tập.

.Các đơn vị diễn tập tình huống thiên tai

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Tuân - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cho biết, hoạt động diễn tập nhằm rà soát khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc và năng lực huy động lực lượng ứng trực trong các tình huống khẩn cấp.

Theo kịch bản giả định, vào lúc 4 giờ sáng, bão số 1 đổ bộ vào khu vực thành phố Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 15-16, gây thiệt hại lớn cho hệ thống lưới điện khu vực xã Nam Phước. Sau bão, các đơn vị khẩn trương triển khai phương châm "4 tại chỗ", tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án khắc phục sự cố.

Đến 7 giờ cùng ngày, phần lớn lưới điện trên địa bàn đã được kiểm tra, khôi phục vận hành. Tuy nhiên, một số sự cố phức tạp trên lưới điện 110kV và trung áp vẫn cần tiếp tục xử lý.

Các tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế vận hành trong mùa mưa bão, gồm: tụt lèo pha C trên đường dây 110kV 172 Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên - 174 Trạm biến áp 110kV Hội An; mất điện máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110kV Hội An; mất kết nối SCADA từ Trạm biến áp 110kV Hội An về Trung tâm điều khiển ĐN2; đứt chì FCO tại Trạm biến áp Nhà làm việc Duy Xuyên; gãy cột bê tông ly tâm và đứt dây dẫn trên nhánh rẽ trung áp xuất tuyến 478DXU.

Quang cảnh diễn tập nhìn từ trên cao





Trước các tình huống trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty đã huy động đồng bộ nhiều lực lượng tham gia xử lý sự cố. Xí nghiệp Lưới điện cao thế thực hiện xử lý tụt lèo đường dây 110kV, kiểm tra máy biến áp T2 và phối hợp khôi phục kết nối SCADA. Tại hiện trường lưới điện trung áp, các đội xung kích thuộc các Điện lực Điện Bàn, Cẩm Lệ, Hội An và Núi Thành triển khai dựng cột, kéo dây, thay thế thiết bị hư hỏng và lắp đặt trạm biến áp lưu động để nhanh chóng khôi phục cấp điện.

Song song đó, Đội Sửa chữa nóng lưới điện thực hiện làm cầu quai, hỗ trợ đấu nối trạm biến áp lưu động vào lưới điện. Các nhóm công tác triển khai đầy đủ quy trình giao nhận hiện trường, cấp phiếu công tác điện tử, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn và phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý vận hành với các lực lượng tăng cường.

Với sự chuẩn bị về nhân lực, vật tư và phương án ứng phó từ trước, các nội dung diễn tập được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Các lực lượng tham gia thể hiện kỹ năng xử lý sự cố, khả năng phối hợp và tác phong ứng trực trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Ông Nguyễn Đình Viễn - Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng ghi nhận sự chuẩn bị của ngành điện

Đánh giá sau buổi diễn tập, ông Nguyễn Đình Viễn - Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng ghi nhận công tác chuẩn bị bài bản của PC Đà Nẵng. Theo ông, các tình huống được xây dựng sát thực tế, lực lượng tham gia phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động; qua đó thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý sự cố của Công ty trước các tình huống thiên tai phức tạp.

Ông Nguyễn Đình Tuân - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN phát biểu kết luận tại buổi diễn tập

Kết thúc chương trình, ông Nguyễn Đình Tuân đánh giá cao tinh thần chủ động và trách nhiệm của các đơn vị tham gia diễn tập. Theo ông, hoạt động diễn tập là dịp để các đơn vị tiếp tục rà soát phương án PCTT&TKCN, kiểm tra các vị trí xung yếu trên lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và lực lượng nhằm sẵn sàng ứng phó, khắc phục nhanh các sự cố trong mùa mưa bão năm 2026.

Thông qua diễn tập, các đơn vị không chỉ nâng cao khả năng ứng phó thiên tai và xử lý sự cố mà còn tăng cường phối hợp thực tế giữa các lực lượng, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục trong mùa mưa bão sắp tới.



