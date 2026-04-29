Robot hình người do công ty thuộc Vingroup phát triển gây bất ngờ khi tự đứng dậy, leo dốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Robot hình người do công ty thuộc Vingroup phát triển gây bất ngờ khi tự đứng dậy, leo dốc

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Robot hình người Motion 2 vẫn giữ được thăng bằng ngay cả khi bị tác động mạnh từ bên ngoài, cho thấy khả năng ổn định vượt trội.

VinMotion (công ty con của Tập đoàn Vingroup) vừa công bố thêm video mới về robot hình người Motion 2, hé lộ rõ hơn khả năng di chuyển của mẫu robot này.

Video dài hơn 1 phút cho thấy Motion 2 có thể tự đứng dậy, đi bộ, chạy, di chuyển qua địa hình gồ ghề và lên xuống dốc.

Đáng chú ý, robot vẫn giữ được thăng bằng ngay cả khi bị tác động mạnh từ bên ngoài, cho thấy khả năng ổn định vượt trội.

Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước tốc độ hoàn thiện của sản phẩm.

"Robot  của VinMotion tiến bộ từng ngày. So với thế giới, chắc chắn các bạn còn rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu phát triển và hoàn thiện" - tài khoản Nguyễn Nguyệt Phương viết.

Trước đó, VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, đã công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Schaeffler, tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức.

Theo thỏa thuận, VinDynamics và Schaeffler sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ.

VinMotion vừa công bố thêm video mới về robot hình người Motion 2. Nguồn: VinMotion

Hai bên sẽ tập trung đánh giá và hoàn thiện các nguyên mẫu do Schaeffler phát triển, với các thông số kỹ thuật về cơ khí, hộp số và phần cứng, đồng thời xem xét các yếu tố quan trọng như vật liệu, dung sai và khả năng sản xuất quy mô lớn.

Bên cạnh đó, VinDynamics sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và tối ưu hóa phần mềm điều khiển nhằm đảm bảo khả năng tương thích và tích hợp hiệu quả với các hệ thống được đề xuất.

Sau giai đoạn đưa sản phẩm vào vận hành thương mại, hai bên dự kiến tiếp tục phối hợp trong công tác mô phỏng, kiểm chứng và cải tiến sản phẩm, đồng thời khai thác dữ liệu vận hành thực tế để phục vụ tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu suất hệ thống.

Trước đó, tại tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFutue 2025 tổ chức đầu tháng 12-2025, TS Nguyễn Trung Quân, Giám đốc khoa học của VinMotion, nhìn nhận Motion 2 đột phá hơn rất nhiều so với Motion 1. Nó được thiết kế để hướng đến khả năng chuyển động ưu việt, vượt trội hơn cả người bình thường.

Trong quá trình thiết kế, công ty đặt ra 3 tiêu chí quan trọng để bảo đảm robot có thể vận hành liên tục 24/7, gồm: self-standing up (nếu có bị ngã phải tự đứng dậy được); tự thay pin hoặc tự sạc pin khi cần thiết; phần cứng cũng như cả hệ thống cần ở trạng thái hoạt động ổn định liên tục, không nghỉ trong nhiều giờ.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển robot hình người ngày càng linh hoạt, thông minh và đa năng để có thể dần đi vào cuộc sống ở nhiều mảng khác nhau, từ dịch vụ, công nghiệp đến giúp việc gia đình" - ông Quân hé lộ. Ông cho rằng đây là mục tiêu rất lớn nhưng lúc này là thời điểm vàng để chúng ta có thể mơ đến việc đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo