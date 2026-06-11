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Sức khỏe

Lần đầu tiên đặt máy phá rung tim công nghệ mới

XUÂN THU

(NLĐO) - Ưu điểm của máy mới này là không cần đưa dây điện cực vào buồng tim, từ đó giúp hạn chế các biến chứng liên quan đến mạch máu, nhiễm trùng trong tim.

Sáng 11-6, Bệnh viện Gia An 115 TPHCM cho hay lần đầu tiên bệnh viện triển khai đặt máy phá rung tim cấy dưới da hoàn toàn S-ICD không cần đưa dây điện cực vào trong tim – công nghệ mới vừa thực hiện tại Việt Nam gần đây (điều trị loạn nhịp tim, nguy cơ đột tử).

Lần đầu tiên đặt máy phá rung tim công nghệ mới - Ảnh 1.

ThS-BS Nguyễn Khiêm Thao

Ca bệnh đầu tiên được đặt máy mới này là anh T.T.P. (45 tuổi, ở TPHCM), đã được cấy máy phá rung tim truyền thống (ICD) với dây điện cực đặt vào tim qua đường tĩnh mạch khoảng 7 năm nay để phòng đột tử do loạn nhịp tim nặng do hội chứng Brugada. Gần đây, máy ICD sốc điện nhầm liên tục do dây điện cực của máy gặp sự cố.

Sau khi nhập viện, anh P. được ThS-BS Nguyễn Khiêm Thao, Trưởng Khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Gia An 115 (chuyên gia về điều trị rối loạn nhịp tim) thăm khám và đánh giá toàn diện tình trạng hệ thống máy ICD cũ cũng như nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định thay thế máy ICD cũ bằng hệ thống phá rung tim cấy dưới da S-ICD với dây điện cực mới nằm ngoài tim để tránh nguy cơ sốc nhầm trong tương lai. Ca can thiệp thành công, tình trạng người bệnh ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

Lần đầu tiên đặt máy phá rung tim công nghệ mới - Ảnh 2.

Công nghệ mới được đánh giá có tính ưu việt hơn máy truyền thống

Theo BS Thao, khác với máy ICD truyền thống có dây điện cực đặt vào trong buồng tim thông qua đường tĩnh mạch, máy S-ICD đặt ở vùng dưới da bên ngực có dây điện cực đặt luồn dưới da, hoàn toàn không đi vào lòng mạch máu hay buồng tim, từ đó tránh nguy cơ hỏng dây do cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân.

"Ưu điểm của máy S-ICD là không cần đưa dây điện cực vào buồng tim, từ đó giúp hạn chế các biến chứng liên quan đến mạch máu, nhiễm trùng vào trong tim và hạn chế nứt/gãy dây điện cực do đường tiếp cận mạch máu trở ngại. Đây cũng là lựa chọn phù hợp hơn ở những người bệnh còn trẻ, cần mang thiết bị lâu dài và không có chỉ định tạo nhịp tim, những bệnh nhân có bất thường cấu trúc mạch máu, nguy cơ nhiễm trùng vào tim cao" - BS Thao nhấn mạnh thêm.

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