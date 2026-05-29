Phẫu thuật tim ít xâm lấn: Giảm đau, hồi phục nhanh

Từ ngày 28 đến 30-5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức hội nghị chuyên sâu "Phẫu thuật tim ít xâm lấn - MICS Summit 2026".

PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế về lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, tim mạch can thiệp, hồi sức phẫu thuật tim... đến từ Hy Lạp, Đức, Thụy Điển.

Trong những năm gần đây, phẫu thuật tim ít xâm lấn trở thành xu hướng phát triển quan trọng của ngoại khoa tim mạch hiện đại. Với các đường mổ nhỏ cùng sự hỗ trợ của nội soi hoặc robot, phương pháp này giúp giảm sang chấn, hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh, đồng thời vẫn bảo đảm hiệu quả điều trị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, nhấn mạnh với vai trò là bệnh viện thực hành trực thuộc nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sở hữu nhiều chuyên khoa mũi nhọn, trong đó phẫu thuật tim mạch – lồng ngực là lĩnh vực được đầu tư phát triển trọng điểm trong nhiều năm qua.

Việc triển khai thường quy các kỹ thuật phẫu thuật tim ít xâm lấn không chỉ góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện mà còn tạo nền tảng quan trọng cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa tim mạch.

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, thực hiện ca phẫu thuật tim ít xâm lấn

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, thách thức lớn nhất của phẫu thuật tim ít xâm lấn không chỉ nằm ở kỹ thuật mổ mà là khả năng phối hợp đồng bộ đa chuyên khoa trong suốt quy trình điều trị.

Việc tổ chức các hội nghị chuyên sâu kết hợp mổ thị phạm (live case) và đào tạo mô phỏng là giải pháp thiết thực giúp rút ngắn khoảng cách kinh nghiệm, đưa đội ngũ bác sĩ trẻ tiếp cận kỹ thuật mới một cách an toàn, bài bản và chuẩn hóa.

Điểm nhấn của hội nghị là các ca mổ trình diễn trực tiếp, các phiên tranh biện chuyên môn và workshop mô phỏng kỹ thuật. Thông qua các phiên live case, người tham dự có thể theo dõi trực tiếp chiến lược tiếp cận, quy trình xử trí và thao tác kỹ thuật trong phẫu thuật tim ít xâm lấn. Trong khi đó, các phiên tranh biện chuyên môn mở ra góc nhìn đa chiều trước những ca lâm sàng phức tạp, còn workshop mô phỏng tạo điều kiện để bác sĩ trẻ thực hành trên mô hình trước khi áp dụng vào thực tế lâm sàng.



